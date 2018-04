Janni Ree var lettet over at forlade junglen, men hun er skuffet over måden, hendes exit er blevet klippet på.

Først måtte Jakob Kjeldbjerg sige farvel til Sasha Klæstrup, som var nødt til at trække sig fra ‘Divaer i junglen’ på grund af, at hendes iskiasnerve i ryggen havde sat sig fast. Senere måtte Kjeldbjerg så igen tage afsked med én af sine divaer, da Janni Ree valgte at forlade programmet efter en dramatisk afslutning på en festlig aften – her gik bølgerne for alvor højt mellem Janni, Caroline og Rikke Chili.

LÆS OGSÅ: Janni Ree afslører: Disse divaer har overrasket mig negativt

Janni er dog langt fra tilfreds med den måde, hendes exit er blevet klippet på. Hun mener nemlig, at hendes egentlige årsag til at forlade junglen er blevet klippet helt væk. Det fortæller hun på sin blog.

– Det var en stor lettelse at forlade junglen. Jeg var super glad for at være tilbage i Danmark, men samtidig havde jeg en begyndende bekymring over, hvordan programmet ville blive klippet sammen. En bekymring, som desværre har vist sig at være reel nok, skriver Janni og fortsætter:

– Jeg er ærligt talt skuffet over, at produceren har klippet alt ud til sidst, hvor jeg endelig smider fløjlshandsken og fortæller sandheden om, hvad der er foregået i junglen, og hvad jeg mener om mit hold. Man ser ikke engang, at Dennis og Fie støtter op om mig. Men sådan er det! Og sket er sket.

LÆS OGSÅ: Janni Ree om de andre divaer: De er anderledes typer

Er ikke som Sidney Lee

Janni uddyber sin skuffelse over for Realityportalen.dk og understreger, at hun altså ikke er af samme støbning som Sidney Lee, men at klipningen får hende til at fremstå sådan.

– Det er klippet sådan, så man forstår nærmest ikke, hvorfor jeg går ud. Jeg står og fortæller dem sandheden, men det har de klippet fra. Det var min største frygt, for så virker det mærkeligt. Så virker det jo netop som om, at jeg er sådan en Sidney Lee, der bare går ud. Det er slet ikke sådan, det var. Det havde mest af alt noget at gøre med, at jeg bare fik nok. Det er ærgerligt, at de har valgt at klippe det på den måde, men det er nok for at skåne de andre, som skal fortsætte, siger hun.

LÆS OGSÅ: SAY WHAT: Skulle Geggo og Cengiz have været med Linse i Spanien?

Det hele skal dog ikke være helt så negativt, for Janni har også haft gode oplevelser under sin tid i junglen.

– Heldigvis sidder jeg også tilbage med nogle gode minder fra oplevelsen. En af dem var hjemturen med skønne Sascha, som måtte udgå på grund af sin ryg. Vi fulgtes ad, og det var rart, da det var en lang tur, skriver hun på sin blog.

Du kan læse meget mere om Jannis tur hjem HER, hvor hun og Sasha på dramatisk vis blev stoppet af politiet.

Realityportalen har forsøgt at få en kommentar fra TV3, men dette har ikke været muligt.

LÆS OGSÅ: Trods stram økonomi: Ung mor afslører familieforøgelse

LÆS OGSÅ: Janni Ree afslører: Det her program vil jeg gerne være med i

Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.



Artiklen blev oprindeligt bragt i samarbejde med Reality Portalen.