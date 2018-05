I videoen ovenover kan du se det historiske øjeblik, da Meghan Markle og prins Harry blev viet i de smukke omgivelser i Windsor Castle.

Meghan Markle og prins Harry blev lørdag gift i Windsor Castle. Efter den romantiske ceremoni blandt familiemedlemmer og kendisser blev der afholdt en reception i St. Georges Hall.

Til receptionen efter selve vielsen holdt prins Harrys far, prins Charles, en tale for de 600 gæster, der var inviteret.

Og det var en meget rørt far, der holdt tale for sin 32-årige søn.

Ifølge det britiske medie Mirror blev mange gæster rørt til tårer over prins Charles' emotionelle tale til sin søn, prins Harry, der blandt andet handlede om hans 'kæreste gamle Harry' og om, hvilken mand han er blevet til.

Men talen var ikke en ren kærlighedserklæring.

Mange gæster græd angiveligt også af grin på grund af prins Charles' sjove historier om prins Harry, han delte med de mange gæster.

Prins Charles skulle angiveligt have fortalt sjove historier, om da prins Harry var barn og bøvsede.

Faderen fortalte også vittigheder om prins Harry, der skulle have skiftet ble, alt imens de 600 gæster fik serveret canapéer og kage til receptionen, der var arrangeret af Dronningen.

Han jokede også med, hvordan prins Harry var en lille dreng, der ofte skulle holdes i kort snor - og stadig har behov for det i ny og næ.

Gæster beskrev til mediet Telegraph, hvordan prins Charles også bød Meghan Markle og hendes mor, Doria Ragland, velkommen til familien. Prins Charles blev endda spottet med armen rundt om 61-årige Doria Ragland, meddeler Telegraph.

Flere gæster fortæller også, at prins Harry holdt en spontan tale til sin hustru, som var 'helt fantastisk'.

I talen omtalte prins Harry Meghan Markle som værende 'sin kone' for allerførste gang. Og det var folk meget begejstret over.

»Hver gang prins Harry sagde 'min kone' om Meghan Markle, jublede alle så meget, at han blev nødt til at starte forfra i sin tale. Det var meget sjovt,« sagde Veronica German, en af gæsterne, til the Telegraph.

Prins Harry sagde også: 'jeg kan ikke vente med at tilbringe resten af mit liv med dig' til sine nye kone og roste hende for at have tacklet dramaet omkring sin fars aflysning af brylluppet meget flot.

Mandag valgte Meghan Markles far nemlig at annoncere, at han var for syg til at deltage i sin datters bryllupsceremoni, hvor han skulle have fulgt hende op ad kirkegulvet.

Siden skiftede han mening, men alligevel valgte han ikke at deltage, da han efter sigende skulle have et for dårligt hjerte til at være i stand til at flyve.

Suhani Jalota, der også var med til receptionen, fortalte til mediet The Sun, at nogle gæster endda græd, fordi de syntes, at det hele var så smukt. Hun fortæller også, at der generelt var en meget rar atmosfære, og at alle følte sig meget elsket.

Det vides endnu ikke, hvad Meghan Markle sagde til festligheden.

Festen havde karnevalstema, og dj'en 'Sam Totolee' spillede musikken efterfulgt af et kæmpe fyrværkerishow.