Jeg synes faktisk denne rugemaskine af en krop er rimelig fantastisk for tiden. Nu mangler det lille menneskebarn bare at komme ud...og gerne snart

Han kom med foråret Iøvrigt; Tak til verdens bedste jordemødre og sygehusansatte. Godt at vi har jer Et opslag delt af Petra Nagel (@petra.nagel) den 8. Apr, 2018 kl. 8.18 PDT

Petra Nagel var meget i tvivl om, hvorvidt fødslen skulle filmes.

Men da hun har haft en nem graviditet, følte Petra Nagel samtidigt, hun blev nødt til at vise, at det hele ikke var perfekt, da hendes image er den lidt mere 'uperfekte' og 'ægte' person.

Derfor mente hun, at seerne også skulle med dér, hvor det ikke er særligt rart eller flot.

Afsnittet, hvor Petra Nagel føder, er det ottende og sidste afsnit og bliver sendt 6. juni.

Den største overraskelse for Petra Nagel efter at have påtaget sig mor-rollen, er, at hun pludselig ikke har sin egen frihed mere. Nu kan hun ikke 'bare lige' cykle en tur spontant, før hun har både ammet og skiftet ble, da Pelle Emil stadig er så lille, at han er 100 procent afhængig af sin mor. Det fortæller hun til DR.

Petra Nagel har Pelle Emil med sin kæreste, Asbjørn Munk.