Kronprins Frederik satte i radioen lidt ord på sin fars død.

Det skete søndag formiddag på Danmarks Radio P4 med Alex Nyborg Madsen som vært. En af kronprinsens personlige venner.

Ud over, at kronprins Frederik åbnede op for nogle af sine yndlingsnumre, som blev spillet i æteren, lukkede Kronprinsen ligeledes op for nogle detaljer omkring tiden før og efter sin fars død, som fandt sted den 13. februar i år.

En periode hvor Frederik ellers qua sit medlemskab i den Internationale Olympiske Komité, IOC, var til de vinterolympiske lege i Seoul i Sydkorea. Herfra måtte han haste hjem, da det kom frem, at prins Henriks helbred var i en dårlige forfatning end først antaget.

»Jeg regnede med, at jeg ville nå hjem i tide, og det gjorde jeg så også. Og så holdt min kære far ud i fem dage mere. Det var selvfølgelig rart at få mulighed for at komme tilbage til sygesengen hver dag og at se et flot kapitel slutte så at sige,« siger Kronprinsen om at sige farvel til sin far.

I radioprogrammet, hvor også journalist Anders Agger medvirker, fortæller Kronprinsen, at det var forbundet med visse udfordringer at tage afsked med et familiemedlem i fuld offentlighed. Dog understreger Frederik, at man skal huske at glæde sig over alt det gode, som hans far både tilførte familien men også i særdeleshed Danmark.

Kronprins Frederik runder et skarpt og voksent hjørne næste lørdag, når han fylder 50 år.