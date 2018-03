I kølvandet på MeToo-bevægelsen har stribevis af kvinder stået frem og fortalt om deres oplevelser med sexchikane og overgreb. Senest sangerinden Jennifer Lopez, der i et interview med Harper's Bazar deler en ubehagelig oplevelse fra hendes spæde karriere.

Selvom Jennifer Lopez er bedst kendt for sin musikkarriere, har hun også medvirket i adskillige spillefilm. Til én af hendes allerførste filmauditions, blev hun udsat for en ubehagelig oplevelse.

»Jeg er ikke blevet misbrugt på samme måde, som nogle kvinder er. Men har en instruktør bedt mig om at tage min skjorte af og vise mine bryster? Ja. Men gjorde jeg det? Nej,« siger Jennifer Lopez til mediet.

Hun fortæller, at det er svært for kvindelige skuespillere at sige fra, uden at risikerer at ødelægge deres karriere. Alligevel valgte hun at stå imod og konfrontere den mandlige instruktør.

»Da jeg endelig sagde noget, var jeg skrækslagen. Jeg kan huske, at mit hjerte var ved at banke ud af brystet på mig, mens jeg tænkte 'Hvad laver jeg? Denne mand skal ansætte mig!' Det var en af mine første film, men inderst inde vidste jeg, at den slags opførsel ikke er acceptabel.«

Den 48-årige sangerinde fortæller ikke i interviewet, hvilken instruktør eller film, der er tale om. Hun nævner dog, at hun fik rollen på trods af, at hun nægtede at tage skjorten af.

Jennifer Lopez har blandet andet spillet med i film som 'Storbyens Små Mirakler'. 'The Boy Nex Door' og The Wedding Planner.