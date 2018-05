Den amerikanske stjerneskuespiller Josh Brolin venter barn med sin tyve år yngre kæreste.

Det afslører den 50-årige skuespiller, der især er kendt fra filmen 'No Country for Old Men' og i disse dage er aktuel i filmen 'Deadpool 2', på det sociale medie Instagram, hvor han har delt et billede af sin kæreste - hans tidligere assistent Kathryn Boyd - der viser den voksende babybule frem.

'Der er en ny sherif i byen, og hun er ikke større end en sød kartoffel. Hold på hat og briller', skriver han til billedet.

There's a new sheriff in town, and she's no bigger than a sweet potato. Hang on to your hats. #jbkbstucktogether #lilbeanterritory #loveisaslovedoes

Den lille pige bliver Kathryn Boyds første barn, mens Josh Brolin fra ægteskabet med sin første hustru, Alice Adair, har to børn: Sønnen Trevor på 29 år og datteren Eden på 24.

Efter Brolin og Adair blev skilt, fandt 'Milk'-skuespilleren samen med skuespillerinden Diana Lane, som han blev skilt fra i 2013.

Året efter forelskede han sig i Kathryn Boyd, mens hun arbejdede som hans personlige assistent. De blev forlovet året efter, og i efteråret 2016 blev de gift.

i thank You God for most this amazing day:for the leaping greenly spirits of trees and a blue true dream of sky; and for everything which is natural which is infinite which is yes (i who have died am alive again today, and this is the sun’s birthday; this is the birth day of life and of love and wings: and of the gay great happening illimitably earth) how should tasting touching hearing seeing breathing any–lifted from the no of all nothing–human merely being doubt unimaginable You? (now the ears of my ears awake and now the eyes of my eyes are opened) e.e. cummings 1894-1962 @kathrynboyd_ Photo by @danellebohane www.danellebohane.com #jbkbstucktogether #bam! #atlove #simplyhappy #southernbliss Thank you to all who were involved and made the trek: friends and family alike. We love you all dearly, deeply, and without measure. ❤️JB&KB Et opslag delt af Josh Brolin (@joshbrolin) den 25. Sep, 2016 kl. 11.49 PDT