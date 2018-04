Torsdag offentliggjorde det britiske kongehus, at prins William skal være sin egen lillebrors forlover. Nu sætter William ord på den glædelige nyhed.

Det fortæller Sky News.

»Hvordan føles det at være hans (Prins Harry, red.) forlover?« Spørger den anerkendte royale-reporter fra Sky News, Rhiannon Mills.

»Det føles fantastisk - begejstret og henrykt selvfølgelig. Hævnen er sød, Rhiannon, hævnen er sød,« svarer 33-årige prins William til journalisten med et stort smil.

At William skal være forlover for sin bor kommer ikke som en stor overraskelse. Det var forventet, eftersom prins Harry også var prins Williams forlover, da han blev gift med Kate Middleton i 2011.

Prins Harry gav da også udtryk for, at bryllupsplanerne allerede er i fuld sving, og at valget af forlover ikke var uventet.

»Jeg gik ned på et knæ... Han har vidst det i flere måneder!« udbrød Harry om offentliggørelsen af sin bror som forlover.

Inden de to brødre med hastige skridt skulle videre, nåede journalisten at spørge om navnet på prins William og Kate Middletons nyfødte søn, hvortil William smilede og svarede »Det arbejder jeg på.«

Lørdag d. 19. maj i år skal prince Harry giftes med den amerikanske skuespillerinde Meghan Markle.

Brylluppet vil finde sted i St. George's Chapel i Windsor Castle, der ligger ved kongeslottet Windsor vest for London.

Se videoen af de royale brødre, der møder journalisten Rhiannon til nogle spørgsmål nedenfor.