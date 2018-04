Du kender hende måske bedst som ‘Blå Øjne’ - Sangerinden Julie Rugaard, der har hittet med sange som ‘Romeo’ og ‘Fiskene i havet’, er i dag 40 år, og nu skal hun giftes.

Det skriver Ekstra Bladet.



‘Men Romeo, Vågner aldrig af drømmen, Står på balkonen, Romeo, Når Julie går med en anden hjem,” sådan lød sangerindens gennembrudshit fra 1998, og nu har Julie Rugaard selv fundet sin Romeo.

Hun skal nemlig giftes med sin kæreste Mads Juul, som hun sidste år fik datteren Bjørk med.



»Han friede til mig på den fineste måde, hvor vores fælles datter Bjørk også var med. Jeg græd som pisket. Det var ikke ligesom, man ser på de sociale medier med Eiffeltårnet i baggrunden eller sådan noget,« fortæller Julie Rugaard om frieriet, der kom lige omkring hendes 40 års fødselsdag.

Sangerinden fortæller, at den runde fødselsdagsfest derfor blev til lidt af en forlovelsesfest, da de ikke kunne skjule forlovelsen særlig længe.

Gæsterne begyndte nemlig at spørge ind til den store sten, der sad på hendes ringfinger.