Det er fire år siden, at skuespilleren Cameron Diaz sidst medvirkede i en film.

Nu fortæller hun selv, at hun har trukket sig tilbage fra det store lærred.

Rygterne om, at den 45-årige stjerne er gået på pension, har taget til i styrke, efter at hendes kollega Selma Blair, der spillede sammen med Diaz i filmen ‘The Sweetest Thing,’ i et interview lod til at tale over sig, da hun fortalte, at Cameron Diaz har parkeret livet som skuespiller.

»Jeg havde frokost med hende forleden dag,« fortalte Selma Blair om en samtale, hun havde med Diaz om ‘The Sweetest Thing’

»Vi huskede tilbage på filmen, og jeg ville godt have lavet en opfølger, men Cameron har trukket sig tilbage som skuespiller. Hun siger, hun er færdig med det,« lød det.

På Twitter skrev Selma Blair dog efterfølgende, at hun havde lavet sjov, og at det var ment som en joke.

Men i et tredobbelt interview med skuespillerne fra ‘The Sweetest Thing,’ Cameron Diaz, Selma Blair og Christina Applegate lyder det nu fra Diaz, at hun virkelig er færdig med at stå foran kameraet. I det mindste for nu.

Da de tre skuespillere under interviewet med Entertainment Weekly bliver spurgt, om de har spillet sammen siden filmen fra 2002, lægger Christina Applegate op til, at de tre bør tage opfordringen op.

»Jeg laver virkelig ingenting. Jeg er delvist pensioneret. Jeg har ikke arbejdet i årevis. Jeg er en mor - det er hvad, vi laver. Så jeg er til rådighed,« siger Christina Applegate hvortil Cameron Diaz svarer:

»Det er så fedt. Den er jeg totalt med på. Jeg er også delvist pensioneret - faktisk er jeg pensioneret, så jeg ville elske at se jer piger.«

Cameron Diaz sidste optræden som skuespiller var i filmen ‘Annie’ fra 2014.