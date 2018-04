I sommeren 2017 blev den danske musiker Thomas Buttenschøn skilt fra sin blogger-kone Cana Buttenschøn, som han havde været gift med i syv år.

Og nu har 31-årige Cana Buttenschøn fået sig en ny kæreste. Det skriver hun på sin blog.

Her afslører hun, at den nye kæreste er kok og køkkenchef Simon Thrane fra Trio i København. De mødte hinanden nytårsaften. Hun var gæst på restauranten, hvor han stod for de 10 serveringer, som hun og veninden indtog.

I første omgang gav hun ham ikke sit nummer, og hun opfordrede ham endda ikke til at kysse hende. Det ærgrede hende efterfølgende, at hun ikke fik givet ham den 'lækre fyr' hendes nummer, men:

'Heldigvis fandt han mig igen, ham der kokken – og ganske rigtigt: Han kunne virkelig noget, for nu sidder vi her, tre måneder og et par dage senere og jeg har lige fortalt ham, at jeg elsker ham,' skriver hun på sin blog.

Her er vi. Mig og ham, som jeg har holdt lidt i skjul, siden vi mødtes nytårsaften. Et møde, jeg har skrevet om på bloggen, hvis nogen skulle være nysgerrige #nytindlæg #canabuttenschondk #minkæreste #numedtag #følghambare Foto: @kristinachristiansen Et opslag delt af Cana Buttenschøn (@canabuttenschon) den 8. Apr, 2018 kl. 10.41 PDT

Hun går dog ikke i detaljer om, hvad der så skete. Det lover Cana Buttenschøn dog, at hun vil løfte sløret for i fremtiden.

Simon Thrane har på sin Instagram-profil delt dette billede af den jordemoderuddannede blogger med teksten:

'Et lille billede af kvinde, der har fejet benene væk under mig '