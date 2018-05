Premieren er kun lige overstået, men Amalie Dollerup melder allerede nu ud, at hun stopper, når dette års sæson af Cirkusrevyen er forbi.

Det skriver Se og Hør.

Den 32-årige skuespiller havde ifølge ugebladet bragende succes på premiereaftenen i torsdags, men hun fortæller, at hun ikke kan være med næste år.

»Jeg skal lave ‘Mød mig på Cassiopeia’ næste år, hvor jeg skal på turné indtil sidst i maj. Derfor tror jeg ikke, jeg kommer til at være med i Cirkusrevyen næste år. Det andet har været fastlagt i over et år, så det kommer nok ikke til at gå,« siger Amalie Dollerup.

Amalie Dollerup har tidligere fortalt, at hendes revyerfaring alene stammer fra de revyer, hun har set sammen med sin far.

»Ja, det er en stor mundfuld, for det er en ny genre for mig. Sådan bliver jeg nødt til at se på det. For det er ikke noget, jeg har gjort så meget i. Men fra 'En kort en lang' og 'Saturday Night Fever' ved jeg, at jeg har showgenet i mig,« sagde hun i januar ved præsentationen af de medvirkende i årets Cirkusrevy, der løber frem til 31. august.

Årets cirkusrevy-hold udgøres af Niels Ellegaard, Ulf Pilgaard, Lisbet Dahl, Henrik Lykkegaard samt Amalie Dollerup.