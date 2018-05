Billedet er taget på den røde løber til 'Rock and Roll Hall of Fame' ceremonien i Cleveland. Her blev Ric Ocasek sammen med sit band 'The Cars', der havde adskillige hitnumre mellem 1978 og 1988, optaget i det prestigefyldte 'Rock and Roll Hall of Fame' og gav også en koncert i anledningen af den store aften.

Rock & Roll Hall of Fame i Cleveland, Ohio. Ric Ocasek fra 'The Cars' på scenen. Foto: AARON JOSEFCZYK Rock & Roll Hall of Fame i Cleveland, Ohio. Ric Ocasek fra 'The Cars' på scenen. Foto: AARON JOSEFCZYK

Noget tyder på, at Paulina Porizkova og Ric Ocasek har knækket koden til den lykkelige skilsmisse, for selvom de er gået hver til sit, støtter de stadig op om hinanden.

På Paulina Porizkova Instagram profil skriver hun således også, at parret ikke ønsker at kommentere mere på deres skilsmisse af respekt for hinanden og deres fælles børn. For som hun selv forklarer, så har parrets kærlighed holdt i mange år, og derfor har de stadig en dybfølt respekt for hinanden.