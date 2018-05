Han blev for alvor en stjerne i ‘Fire bryllupper og en begravelse’ fra 1994, hvor han forlod sin udkårne ved alteret - men denne gang blev Hugh Grant stående til den ‘bitre’ ende.

Den 57-årige britiske skuespiller er således langt om længe blevet en gift mand. Det skete i London fredag, hvor han og den 39-årige svenske tv-producer Anna Eberstein endegyldigt sagde ‘ja’ til hinanden på rådhuset i den engelske hovedstad.

Hugh Grant og Anna Eberstein i februar 2018. De to har nu sagt 'ja' til hinanden. Foto: NEIL HALL Hugh Grant og Anna Eberstein i februar 2018. De to har nu sagt 'ja' til hinanden. Foto: NEIL HALL

Der var tale om en stille og rolig ceremoni, hvor de begge var relativt afslappet klædt på, og kun de nærmeste pårørende var mødt op for at lykønske brudeparret. Fans og journalister kunne dog få lov at se med, da parret forlod rådhuset.

»Alle så meget glade og afslappede ud. Det var tydeligvis en uformel lejlighed, hvor kun meget tætte familiemedlemmer var til stede,« siger en tilskuer ifølge The Telegraph.

Det nygifte par har allerede tre børn sammen, hvoraf det seneste kom til verden for få måneder siden. Hugh Grant har derudover to børn med den kinesiske receptionist Tinglan Hong.

Faktisk har Hugh Grant fået alle sine fem børn i løbet af de seneste syv år, og det lader da også til, at charmetrolden så småt er ved at falde lidt ned efter mange år med mange forskellige forhold.

Et af de mest kendte af slagsen var med skuespilleren Elizabeth Hurley, som Grant var sammen med i 13 år frem til 2000. Han har dog aldrig været gift før, og tidligere har han ved flere lejligheder udtrykt direkte foragt for idéen om ægteskab.

Hugh Grant og ekskæresten Elizabeth Hurley i 1999. Foto: SINEAD LYNCH Hugh Grant og ekskæresten Elizabeth Hurley i 1999. Foto: SINEAD LYNCH

»Tror jeg, at det er meningen, at mennesker skal være i 40 år lange monogame forhold? Nej,« sagde han for eksempel i august 2016 til den amerikanske radiovært Howard Stern.

»Hvem har nogensinde påstået det? Kun Biblen eller sådan noget. Ingen har nogensinde sagt, at det var en god idé,« fortsatte han.

En vis svensk kvinde mente nu alligevel, at det var en god idé, og hun har åbenbart haft held til at overbevise ham om det samme.