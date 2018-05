Da den 22-årige supermodel Kendall Jenner fredag aften gik på den røde løber i Cannes, var der nok en enkelt eller to der kiggede en ekstra gang.

For den verdensberømte model havde valgt en noget opsigtsvækkende kjole i forbindelse med Chopard-festen ved Cannes filmfestival.

epa06729228 Kendall Jenner attends Chopard Secret Night during the 71st annual Cannes Film Festival at Chateau de la Croix des Gardes in Cannes, France, on 11 May 2018. EPA/Arnold Jerocki Foto: Arnold JEROCKI epa06729228 Kendall Jenner attends Chopard Secret Night during the 71st annual Cannes Film Festival at Chateau de la Croix des Gardes in Cannes, France, on 11 May 2018. EPA/Arnold Jerocki Foto: Arnold JEROCKI

Den var nemlig helt gennemsigtig, og Kendall Jenner har siden på sin Instagram-profil delt et billede af den med ordet 'oops'.

oops Et opslag delt af Kendall (@kendalljenner) den 11. Maj, 2018 kl. 2.51 PDT

Det er bestemt ikke første gang, den amerikanske model har valgt noget tøj, der kan beskrives som bare en smule afslørende.

Hun har tidligere ikke været bleg for at vise sig frem uden bh på enten røde løbere eller catwalken i forbindelse med sit arbejde, ligesom hun også på sin Instagram-profil tidligere har delt billeder iført gennemsigtige bluser.

Også den danske model, Josephine Skriver, var med på både den røde løber og til festen, og hun glædede sig meget til aftenen, fortalte hun.

»Vi har alle talt om, hvem der skal ske, hvem der skal optræde og hvordan det kommer til at være. Vi glæder os alle sammen meget. Alle pigerne har spist frokost og har fået et lille glimt af generalprøven tidligere, men man har stadig en følelse af, det ikke er virkeligt,« sagde Josephine Skriver på den røde løber.