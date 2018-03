Mens Kim Kardashian igen og igen deler billeder, hvor hun er sammen med manden Kanye West på de sociale medier, er søsteren Kendall Jenner anderledes diskret. Det har skabt grobund for rygter om Kendall Jenners seksualitet. Nu tager realitystjernen bladet fra munden i et stort interview med Vogue og afviser, at der er hold i de sejlivede rygter.

»Jeg tror, at det er, fordi jeg ikke er som mine søstre, der åbent siger: 'Her er jeg og min kæreste',« fortæller Kendall Jenner til magasinet og fortsætter:

»Folk snakkede om det, fordi ingen nogensinde ser mig sammen med en fyr. Jeg forsøger altid at gå meget langt for at holde lav profil, når jeg er sammen med fyre.«

Derudover er det blandt andet Jenners interesse for gamle biler og forkærlighed for sneakers, som har fået rygterne om hendes seksualitet til at florere på nettet.

»Jeg tror ikke, at jeg har en eneste biseksuel eller homoseksuel knogle i min krop, men jeg ved det ikke. Hvem ved? Jeg er altid klar på nye oplevelser, og er ikke modstander af det (homoseksualitet, red.) på nogen måde, men jeg har aldrig prøvet det (at være sammen med en anden kvinde, red.),« siger Kendall Jenner i interviewet, før hun slår det fast med syvtommersøm:

»Jeg er ikke homoseksuel. Jeg har virkelig ikke noget at skjule. Og jeg ville aldrig skjule sådan noget.«

Kendall Jenner har da også været kædet sammen med flere fyre, blandt andre basketball-stjernen Jordan Clarkson og rapperen ASAP Rocky. Ifølge Vogue skulle hun i øjeblikket date en anden basketball-stjerne, NBA-profilen Blake Griffin fra Detroit Pistons.