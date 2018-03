Det tidligere medlem af boybandet One Direction Zayn Malik og supermodellen Gigi Hadid er gået fra hinanden. Det bekræfter de begge på Twitter.

Og Zayn Mailk er ikke glad for, at nyheden var sevet ud til pressen, før parret selv havde meddelt om bruddet.

'Gigi og jeg har haft et meget meningsfyldt, kærligt og morsomt forhold, og jeg har en enorm respekt for Gigi som kvinde og ven. Hun er så fantastisk. Jeg er meget taknemlig over, at vores fans respekterer den vanskelige beslutning, vi har truffet, og vores ønske om fred og privatliv i denne stund. Vi havde ønsket, at denne nyhed var kommet fra os selv først. Vi elsker jer,' skriver 25-årige Zayn Malik på Twitter.

pic.twitter.com/dEDHlyH8P3 — Gigi Hadid (@GiGiHadid) March 13, 2018

Senere bekræftede også 22-årige Gigi Hadid, at forholdet er slut.

'Meddelelser om brud virker ofte upersonlige, fordi det er svært at skrive med ord, hvad to personer oplever sammen i løbet af et par år, ikke alene i et forhold, men i livet generelt. Jeg er forevigt taknemmelig for den kærlighed, tid og de livslektioner Z (Zayn Malik, red.) og jeg delte. Jeg ønsker ham kun det bedste og vil fortsætte med at støtte ham som en ven, jeg har enorm respekt for og nærer stor kærlighed til,' skriver Gigi Hadid blandt andet på Twitter.

pic.twitter.com/4st0iU9zHg — zayn (@zaynmalik) March 13, 2018

De to meddelelser kommer i kølvandet på at en anonym kilde fortalte The Sun om bruddet tidligere på dagen.

Det tidligere One Direction-medlem og Victoria's Secret-modellen nåede at være sammen i 28 måneder. Bruddet skyldes angiveligt, at de er gledet langsomt fra hinanden på grund af travlhed med deres respektive karrierer.