Tv-baronessen Caroline Fleming er vant til at posere foran et kamera. Og hendes fotogene ydre har nu givet hende endnu et nyt job – denne gang for et kendt, britisk smykkefirma.

Det skriver ugebladet Her & Nu.

Overfor BT bekræfter Caroline Fleming gennem sin manager Jesper Thomsen nyheden, som hun også har skiltet med på sin Instagram-profil, hvor hun har lagt flere af de smukke billeder op.

Iført blandt andet et ædelstensbesat diadem, lyserøde fløjshandsker og overvældende mange smykker, viser Caroline Fleming sin store erfaring som model.

Den 42-årige adeligtfødte baronesse begyndte allerede som 15-16årig sin modelkarriere. Og at hun nu er blevet valgt til at være frontfigur for det mere end 100 år gamle London-baserede smykkefirma Chatila Jewels glæder den tidligere baronesse:

»Jeg er super beæret over, at Chatila Jewels valgte mig til deres kampagne, jeg elsker deres smykker, og så var det jo bare ekstra fantastisk, at det var Ellen Von Unwerth, der skød kampagnen – det var en stor oplevelse at arbejde sammen med hende,« siger Caroline Fleming til BT

Ellen von Unwerth er en kendt, tysk modefotograf, der tidligere har fotograferet mange supermodeller til nogle af største modemagasiner.