Janni Rees datter Nathalie skal snart giftes, og dét skulle naturligvis fejres.

Janni Ree bliver snart en vaskeægte svigermor, når hendes datter, Nathalie Mathorne, lige om lidt bliver gift med sin forlovede, Mads. Traditionen tro går polterabend forud for bryllup, og Nathalies bedste veninde havde arrangeret hele dagen med hjælp fra Janni Ree. Det fortæller Nathalie selv på Jannis blog.

LÆS OGSÅ: Forsidefruer afslører: Det er meget værre bagom kameraerne

– Min mor får til opgave at lokke mig hjem til mine svigerforældre til medisterpølse om lørdagen. Den klarer hun ikke så godt, for jeg lurer den hurtigt. I tænker nok, at medisterpølse i sig selv lyder mistænkeligt, men det skal lige siges, at min svigermor laver den bedste medister, som min mor elsker, skriver Nathalie og fortsætter:

– Det var mere de ting, min mor fik sagt, der afslørede det, men til hendes forsvar, så prøvede hun virkelig på ikke at sige noget. Hun er bare dårlig til at holde på hemmeligheder, hvis det handler om overraskelser og gaver. Hun bliver så glad på ens vegne, at hun ikke kan vente med at sige det.

LÆS OGSÅ: Linse om ny sæson ‘Familien fra Bryggen’: Det bliver ikke kedeligt

Dildoparty, bådtur og strip

Og dagen startede da heller ikke med medisterpølse. I hvert fald ikke i klassisk forstand.

– Min polterabend startede med et dildoparty, hvilket jeg klart er positivt overrasket over. Det var simpelthen så sjovt og underholdende, uden at blive plat, skriver Nathalie.

LÆS OGSÅ: Sarah Louise efter modvind: Derfor er jeg stadig med i ‘Forsidefruer’

Efterfølgende blev den kommende brud hente i en limousine, der kørte hende til havnen, hvor selskabet blev samlet op af en båd, hvor der var aftensmad og kolde drikkevarer. Det var dog ikke slut endnu.

– Da båden blev sejlet i havn, fik jeg øje på et velkendt ansigt: Nemlig stripper Daniel, som jeg også havde til min 18 års fødselsdag. Jeg fik selvfølgelig et stripshow, men det var ikke kun mig der blev hevet rundt. Daniel er god til at få alle med, så det ikke bliver kedeligt for dem, der ser på. Det blev ikke perverst, men derimod hylende morsomt, skriver Nathalie.

Afslutningsvist fortsatte festen i byen. Du kan læse resten af blogindlægget HER, hvor du også kan se billeder fra dagen.

LÆS OGSÅ: ‘Forsidefruer’-Janni: Min fars død har taget hårdt på mig

LÆS OGSÅ:Geggo: Jeg er ikke den klassiske mor

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.