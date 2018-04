'De unge mødre'-deltageren åbner op om sine bekymringer for sønnens helbred.

På tirsdag kommer der et nyt afsnit af DPlay-serien ‘Mødregruppen’, hvor deltagerne fra ‘De unge mødre’ deler ud af råd og erfaringer og svarer på spørgsmål, som seerne har sendt. Her er Michelle – en af de nye deltagere fra reportageserien – gæst, og hun fortæller ærligt om nogle af de bekymringer, hun har fået, efter hun er blevet mor.

Her afslører hun blandt andet, at hendes søn ikke måtte komme ud på legepladsen med de andre børn, da han startede i vuggestue.

»Jeg kan huske, at da han startede i vuggestue, der sagde jeg til dem, at han ikke skulle ud på legepladsen, for jeg var bange for, at han fik sten i munden, og at de ikke ville opdage det. Så det første halve år, han gik i vuggestue, var han ikke ude på legepladsen, fordi jeg var så bange for, at der skulle ske ham noget,« siger hun.

