I aftenens afsnit af 'De unge mødre' talte Nanna om at skifte navn, og nu afslører hun, hvordan det projekt går.

I aftenens afsnit af ‘De unge mødre’ var seerne med, da Nanna Eliasen var en tur hos en numerolog. Her fik hun en masse at tænke over, og numerologen kunne blandt andet fortælle hende, at hendes fornavn skulle skiftes ud eller i hvert fald kombineres med et andet navn.

Besøget satte en masse tanker i gang hos Nanna, og selv om den unge mor ikke vidste, om hun ville rette sig efter rådene, inden hun besøgte numerologen, så stod det klart efter. Navnet er dog endnu ikke skiftet, men det bliver det.

»Jeg har ikke skiftet navn officielt endnu. Jeg er stadig i processen med at finde ud af, hvad det skal være. Men det er helt sikkert, at jeg skal have det gjort officielt. Men der er tre eller fire navne, jeg skal forholde mig til – både hver for sig, men også samlet«, fortæller Nanna til Realityportalen.

LIVE FRA RETTEN: Nadia Shila fortsatte svindlen i USA

LÆS OGSÅ: BREAKING: Nadia Shila erklærer sig skyldig i bedrageri

LÆS OGSÅ: Anklager bekræfter: Nu skal Heidi også for retten

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se Nannas besøg hos numerologen:

LÆS OGSÅ: Et af Nadia Shilas ofre åbner op: Jeg tror aldrig, jeg får pengene igen

LÆS OGSÅ: Nadia Shila: Derfor kommer jeg ikke tilbage til Danmark

En masse muligheder

Numerologen kom med en række råd til den unge mor, men Nanna fortæller, at hun har svært ved at tage den endelige beslutning.

»Altså, jeg må gerne hedde Nanna med noget forlængelse – for eksempel Nannaaida, men det er vigtigt, at det er uden bindestreg! Men jeg synes, det er rigtig svært, for jeg kan også hedde Ragnhild som fornavn. Egentlig var det min oldemor, der hed det til fornavn, men hun hadede det navn og brugte det derfor ikke. Men den kvinde var jordens mest fantastiske kvinde, og derfor ville jeg rigtig gerne have det integreret i mit fulde navn.«

»Men pointmæssigt kan jeg kun hedder Ragnhild som fornavn, og så skal jeg jo slippe Nanna, og det har jeg det svært ved. Men jeg er enten på Ragnhild eller Nanna+, for udover Ragnhild, så vil jeg ikke have et navn, der er helt ved siden af mit eget, føler jeg.«

LÆS OGSÅ: Nadia Shila afslører: Her er mit store ønske for fremtiden

LÆS OGSÅ: AFSLØRING: Nye ‘De unge mødre’-deltagere er i familie

Heller ikke efternavnet har hun styr på.

»Og så er der efternavn-delen. Den er rigtig svær. Jeg hedder Eliasen, og jeg elsker det navn, og det har jeg altid gjort. Jeg har altid haft det sådan, at når jeg skulle giftes – dengang det var en drøm jeg havde – så skulle jeg stadig hedde Eliasen. Det må jeg så gerne hedde, men kun som mellemnavn, og det kan jeg ikke rigtig forene mig med. Og særligt, fordi jeg skal have et helt andet efternavn end resten af min familie«, siger Nanna og tilføjer:

»Og dog; det eneste efternavn, jeg gerne ville tage, har altid været Nørgaard. Jeg har set et par stykker eller tre, der hed Nørgaard til efternavn, og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke primært var på grund deres efternavn. Indrømmet, jeg var lidt tomhjernet«, griner hun.

LÆS OGSÅ: Linse raser mod TV3: Det er totalt til grin

LÆS OGSÅ: Dansk realitystjerne i sorg efter brud fra hemmelig kæreste

En længere proces

Nanna er dog sikker på, at navnet skal skiftes. Hun skal bare have lige have fundet den helt rigtige kombination.

»Det er et større regnestykke, der skal gå op. Det er også derfor, det er lidt en længere proces for mig at finde ud af. Jeg hiver det frem engang imellem og mærker efter, og så skal det lige væk igen. Jeg ved ikke, om andre synes, det er ligeså svært, men det er i hvert fald min virkelighed.«

»Og så er jeg igennem en virkelig shitty periode psykisk, som også gør, at jeg har svært ved at tage stilling og komme op. Måske jeg skulle have skiftet navnet med det samme, så jeg havde sluppet for det her. Men jeg har fundet de forskellige mulige navne, og så skal sammensætningen bare være på plads«, siger Nanna.

LÆS OGSÅ: ‘Familien fra Bryggen’-Burger: Sådan fik jeg mit navn

LÆS OGSÅ: Ung mor besøger numerolog: Du skal droppe dit fornavn

Følg med på Realityportalens Facebookside og deres Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.