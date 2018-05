En af de velkendte 'Årgang 0'-børn har fået en flot og attraktiv hue.

Flere og flere hvide huer med røde, blå, lilla eller sorte bånd popper inden længe frem i gadebilledet. Allerede disse dage bliver de internationale studenter dog færdige, og et af ansigterne under en hue med et bånd med flag er kendt fra TV 2’s populære reportageserie ‘Årgang 0’.

LÆS OGSÅ: ‘Årgang 0’-Rachel afslører: Sådan går det med at holde vægten

De tre ‘Årgang 0’-børn Rachel, Stephanie og Christian er i år fyldt 18 år, så det er lidt for tidligt for dem at trække i huerne, men Rachels storebror, David, blev igår student.

»Verdens bedste bror er blevet student. Jeg er så stolt af dig«, skriver Rachel på Instagram sammen med et billede af den nyudklækkede student, mens hun uddyber overfor Realityportalen.dk:

LÆS OGSÅ: Det vidste du ikke om ‘Årgang 0’

»Jeg er selvfølgelig rigtig glad og stolt af ham over, at han har klaret IB. Det bliver selvfølgelig lidt underligt, at jeg ikke skal se ham på kostskolen længere, men det bliver også rigtig godt for ham. Jeg tror, de sidste eksamen gik godt, men han har endnu ikke fået resultaterne«, forklarer Rachel.

LÆS OGSÅ: Tine ude af ‘Paradise’: Jeg håber, Nadja vinder det hele

LÆS OGSÅ: Linse raser mod TV3: Det er totalt til grin

David klar til København

Ikke kun Rachel glæder sig over Davids præstation. David selv er også glad for at have klaret gymnasiet og er nu klar til nye eventyr:

»Det er super skønt at være færdig. Det var en rimeligt intensiv dag i går, da jeg havde 4,5 times håndskreven eksamen i henholdsvis historie og engelsk. Men jeg håber på, at det gik godt. Derefter havde jeg en dejlig dag i går i Tivoli sammen med min søster, mor og far«, fortæller David til Realityportalen.dk og fortsætter:

LIVE FRA RETTEN: Nu starter sagen mod Nadia Shila og Heidi

»Jeg har søgt ind på økonomi på Københavns Universitet og på erhvervsøkonomi på Copenhagen Business School, så jeg håber på at gå i gang med en af de to ting efter sommerferien. Heldigvis kan jeg bo på Birkerød Kostskole, hvor jeg bor nu, frem til den 30. juni. Jeg skal nemlig også lige tage en matematik A-eksamen, så jeg bliver boende her på kostskolen lidt endnu. Derefter regner jeg med at tage hjem til mine forældre i sommerferien, indtil jeg starter på studiet. Jeg er derfor gået i gang med at finde plads på kollegier rundt omkring i Københavns-området.«

Rachel går også selv i 2.g på den internationale IB-linje på Birkerød Gymnasium, hvor David er blevet student fra. Til næste sommer kan hun derfor glæde sig til, at det bliver hendes tur til at blive student.

WOW: 200.000 så med, da Fie Laursen fik nye bryster

LÆS OGSÅ: ‘Familien fra Bryggen’-Burger: Sådan fik jeg mit navn

Se det fine billede af David med studenterhue herunder:

Verdens bedste bror er blevet student er så stolt af dig! #ibgraduate #student2018 Et opslag delt af • R A C H E L • (@rachelkawaii) den 8. Maj, 2018 kl. 7.28 PDT

LÆS OGSÅ: Gunnvør mistede sin mor som treårig: Jeg tænker meget på hende

LÆS OGSÅ: Derfor er forlovet Pernille Nygaard med i ‘Dagens mand’

Følg med på Realityportalens Facebookside og deres Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.