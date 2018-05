Foto: All Over Press

Kim Kardashian West og Kanye West fejrede forleden deres fire års bryllupsdag.

Den 24. maj, var det fire år siden, at Kim Kardashian West og Kanye West blev gift. Det betød derfor også, at dagen for alvor stod i kærlighedens tegn – og det gjorde den så sandelig også på Kim Kardashians Instagram, hvor hun lagde et smukt bryllupsbillede ud med en tilhørende kærlighedserklæring til Kanye.

»Fire år er gået, og vi har for altid tilbage. Tak, babe, fordi du har givet mig vores familie, og at du passer så godt på os. Tak, fordi du inspirerer mig dagligt. Jeg ser frem imod forevigt. Tillykke med bryllupsdagen,« skriver Kim i Instagram-opslaget.

Kim Kardashian og Kanye West har sammen datteren North West på fire år, sønnen Saint West på to år, og for små fire måneder siden blev de atter forældre til datteren Chicago West.

Chicago West kom til verden ved hjælp af en rugemor, da Kim Kardashians to tidligere graviditeter har været plaget af stor uro og drama, idet Kim Kardashian har lidt af placenta accreta; en smertefuld og i værste fald dødelig lidelse, og lægerne advarede hende derfor om at blive gravid igen.

Chicago er dog Kim og Kanyes biologiske datter, idet Kim selv har lagt æg til, som er befrugtet med Kanyes sæd. Selvom børneflokken nu tæller fire, så går parret med overvejelser om at udvide flokken yderligere.

Du kan se Kims kærlighederklæring til Kanye herunder:

4 years down and forever to go.... Thank you babe for giving me our family and caring so much about us. Thank you for inspiring me on a daily, I’m so lucky. I can’t wait for forever... Happy Anniversary Et opslag delt af Kim Kardashian West (@kimkardashian) den 24. Maj, 2018 kl. 6.11 PDT

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.