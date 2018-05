De byggede drømmehuset sammen med Martinnas søster, men det er ikke alt, der lever op til drømmene.

Til september har Martinna Petersen fra ‘De unge mødre’ og hendes familie boet sammen med Martinnas søster Melanie og hendes familie i et år, men er de stadig tilfredse med at bo sammen? Det spørgsmål svarer Martinna på på sin blog.

»Jeg må sige, at huset i den grad lever op til alle de forventninger og drømme, vi havde for et bofællesskab. Når børnene bliver ældre, kommer det måske til at knibe en smule med pladsen. Jeg tænker at fem (+?) teenagers måske godt kunne have brug for lidt mere plads? Men med de behov, vi har lige nu, og mens vi har små børn, synes jeg, at det er helt ideelt«, skriver Martinna på bloggen.

LÆS OGSÅ: Ung mor: Lad mine bryster være

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre Martinna fortælle om, hvorfor familien er så vigtig for hende:

LÆS OGSÅ: Martinna: At spise kød er det samme som at spise mennesker

Men selvom det er blevet begge families drømmehus, så er der også noget, den unge mor fortryder.

»Jeg synes virkelig, det fungerer godt, at vi har hver vores afdeling, men samtidigt noget fælles. Der er dog en lille ting, som jeg godt kunne have tænkt anderledes, og det er vores entre. Meningen med entreen var, at den altid skulle være enkel og ren og vigtigst af alt, rar at træde ind i. Alt vores overtøj, sko og andet rod skulle ud i teknikrummet«, skriver Martinna på bloggen og fortsætter:

»Derfor valgte vi også et kæmpe vinduesparti i entreen, så der kunne komme en masse lys ind. Og det har så gjort, at der nu er 30+ grader derinde. Der er seriøst ikke til at ånde! Udover heden er det selvfølgelig kronisk rodet. Haha. Alle sko og jakker bliver smidt i entreen, og det ligner mildest talt et bombet lokum – i hvert fald størstedelen af tiden. Det er selvfølglig virkelig ærgerligt, eftersom det er det første man ser, når man træder ind. Det giver ikke ligefrem det bedste førstehåndsindtryk.«

Bortset fra en rodet entré lyder det dog til, at begge familier trives i deres bofællesskab, og nu glæder de sig til deres første sommer i haven. Læs hele Martinnas indlæg HER.

LÆS OGSÅ: Det er Nadia Shila og Heidi tiltalt for

LÆS OGSÅ: Eksperter: Det sker der med Nadia Shila, hvis hun bliver dømt

Følg med på Realityportalens Facebookside og deres Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.