Da Heidi i sidste uge blev dømt for bedrageri, var det ikke første gang, hun brød loven.

Der var ingen tvivl, da dommeren og to domsmænd i sidste skulle fælde dom i sagen mod 22-årige Nadia Shila Petersen og hendes mor, 48-årige Heidi Pedersen. Her fandt de dem begge skyldige i bedrageri, mens Nadia Shila også blev dømt for åger. Det takserede de til seks måneders ubetinget fængsel til Nadia Shila og fire måneders ubetinget fængsel til hendes mor.

Dermed fik de to realitydeltagere en plet på straffeattesten, og i Nadia Shilas tilfælde var det den første. I retten kom det dog frem, at det ikke var tilfældet for Heidi. Her fortalte sagens anklager, Mariam Khalil, senioranklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at Heidi tidligere er straffet for bedrageri efter straffelovens § 279 – den samme paragraf, som hun blev dømt for brud på i sidste uge.

Nu kan Realityportalen afsløre, hvad den tidligere sag gik ud på, og at det ikke kun var bedrageri, retten dengang fandt hende skyldig i.

Forfalskede kommunalt dokument

Den 19. august 2008 blev Heidi ved retten i Lyngby idømt 40 dages betinget fængsel for dokumentfalsk efter brud på straffelovens § 172, stk. 1, jf. §171 og forsøg på bedrageri efter brud på straffelovens § 279, jf. § 21. Det viser en udskrift af dommen, som Realityportalen er i besiddelse af.

Her står der, at Heidi den 4. december 2007 omkring klokken 14:35 gik ind i Nordea Bank i Farum med en forfalsket kommunegaranti, der fremstod som udfærdiget af Ballerup Kommune. Det falske dokument, der blandt andet bestod af kommunens logo og var underskrevet med en falsk signatur fra en kommunal medarbejder, viste, at kommunen gav garanti for oprettelsen af et lån til et boligindskud på 37.600 kroner.

Heidi fik dog aldrig lånet, da banken fattede mistanke og rettede henvendelse til kommunen. Hun blev herefter anmeldt til politiet, hvor hun tilstod det hele.

»Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder retten det bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i overensstemmelse med tiltalen,« lød konklusionen fra retten, der slog fast, at Heidi også skulle betale sagens omkostninger.

Som anklageren gjorde det klart i sin procedure under retssagen, så så hun det som en skærpende omstændighed, at Heidi tidligere var dømt for lignende forhold. Derudover får straffen dog ikke konsekvenser for Heidi, da prøvetiden på den betingede straf blot var på ét år, og den bortfaldt derfor, da hun ikke begik noget kriminelt i løbet af de efterfølgende 12 måneder.

Realityportalen har været i kontakt med Heidi, der ikke har ønsket at udtale sig.

