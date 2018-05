Den verdensberømte rapper og producer Dr. Dre har tabt en sag mod en gynækolog, som han havde hevet i den amerikanske varemærkestyrelse for krænkelser.

Det skriver The Independent.

Gynækologen, Draion Burch, har udgivet flere bøger om det kvindelige underliv under pseudonymet Dr. Drai, herunder en med titlen ‘20 Things You May Not Know About the Vagina’.

Dr. Dre, der bærer det borgerlige navn Andre Romelle Young, mener, at gynækologens navn kan forveksles med hans kunsternavn og dermed skabe forvirring. Dr. Drai har forsøgt at ‘handle på goodwill genereret’ af navnet Dr. Dre, lød anklagen.

Draion Burch har forklaret, at han havde valgt navnet ‘Dr. Drai’, fordi ‘det er hans navn’. Og hans modsvar har Dr. Dre ikke kunnet argumentere imod:

»Dr. Dre er ikke en medicinsk doktor, og han er ikke kvalificeret til at yde nogen form for medicinsk behandling.«

‘Dr. Drai’ indskød desuden, at han ingen intentioner havde om at udnytte Dr. Dres navn, fordi rapperen, som gynækologen selv formulerede det, er ‘kendt for kvindehad og homofobi’, hvilket han mente ville ‘reflektere dårligt på ham som læge’.

Varemærkestyrelsen valgte at droppe Dr. Dres sag med begrundelsen, at det ikke lykkedes ham at underbygge sin påstand om, at forbrugerne kunne forventes at drage paralleller mellem de to navne.

»Vi mener heller ikke, at der rent faktisk er hensigt (fra Dr. Drais side, red.) til at handle på goodwill skabt af modpartens navn,« lyder det i kendelsen.