Brooklyn Beckham viser endnu en tatovering frem - en helt speciel en af slagsen

Det er ikke kun David Beckham, der er glad for tatoveringer i den berømte familie.

Den tidligere fodboldstjernes 19-årige søn Brooklyn er også glad for pryde sin hud med blæk, og fredag kunne den ældste Beckham-søn fremvise sin nyeste tatovering på Instagram.

På et glatbarberet ben viser Brooklyn en balletdanserinde frem, der er en hyldest til hans seksårige lillesøster Harper, der danser ballet.

Love it x cheers @mr.k_tats Et opslag delt af bb (@brooklynbeckham) den 30. Mar, 2018 kl. 8.53 PDT

Selv skriver Brooklyn blot ’tak’ til tatovøren Sanghyuk Ko på Instagram, men tatovøren selv, der går under navnet ’Mr. K’, har ligeledes delt et billede af tatoveringen, hvor han afslører, at det er en hyldest til Harper Beckham.

Beckham Sr. var fløjet til New York for at støtte sin søn, mens han blev tatoveret. Det blev også foreviget med et billede, hvor Sanghyuk Ko afslører, at han glæder sig til at prøve at tatovere den tidligere fodboldstjerne.

@brooklynbeckham for his baby sister #brooklynbeckham #mrktattoo Et opslag delt af MR.K / Sanghyuk Ko (@mr.k_tats) den 30. Mar, 2018 kl. 8.54 PDT

What a pleasure@davidbeckham can’t wait to tattoo you next time #davidbeckham #mrktattoo Et opslag delt af MR.K / Sanghyuk Ko (@mr.k_tats) den 29. Mar, 2018 kl. 7.04 PDT

Ifølge de britiske medie Mirror har Brooklyn Beckham mere end 10 tatoveringer rundt omkring på kroppen, mens David Beckham angiveligt har rundet 50 tatoveringer.

Foruden Brooklyn på 19 år og Harper på seks år har David og Victoria Beckham yderligere to sønner – Romeo på 15 år og Cruz på 13 år.