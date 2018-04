Sangerinden Medina hygger sig i Spanien.

Sådan ser det i hvert fald ud til, når man kigger hendes Instagram-profil.

Her har hun St. Bededag-morgen delt et billede, der ikke lader meget overgå til fantasien.

#medinaxmissya SWIMWEAR OUT MAY 16 // @missyaunderwear #swimwear #medina #beachtime Et opslag delt af MEDINA (@officialmedinamusic) den 27. Apr, 2018 kl. 3.55 PDT

Kun en tynd bikiniunderdel er, hvad du kan se på den 35-årige sangerindes krop, der ser ud til at nyde solen fra spanske Marbella.

Billedet har hun delt med en tekst, der afslører, at hun udkommer med en badetøjsserie i samarbejde med undertøjs- og badetøjsfirmaet Missya.

Netop Missya var ude med støtte til Medina, efter sangerinden i marts blev dømt for spiritus- og narkokørsel, der fandt sted i juli 2017.

»Medina har begået en svært tilgivelig fejl, men er blevet dømt, har fået sin straf og angrer dybt. Vi støtter Medina i hendes svære tid og forventer, at hun igen i fremtiden vil arbejde hårdt på at blive et forbillede for hendes mange tusinder støtter,« sagde salgschef i Missya Josephine Andreasen til SE og HØR.

Mens Missya var ude med offentlig støtte og en fastholdelse af samarbejdet, så kostede Medinas dom hendes samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp.

Medina blev idømt en bøde på 43.500 kroner og en fratagelse af kørekortet i 3,5 år.