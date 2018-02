Den 20-årige model og makeup-mogul Kylie Jenner bekræfter søndag aften, at hun har været gravid og har født en lille pige.

Den gode nyhed kommer ikke overraskende i et længere skriv på Kylies Instagram-konto klokken lidt over 21.30 dansk tid. På under et kvarter har den gode nyhed fået trekvart million instagram-hjerter. Det sker i kølvandet på, at den unge stjerne siden foråret har skåret sin massive tilstedeværelse på sociale medie ned til nul. I mellemtiden har fans spekuleret vildt om, hvad der har fået realitystjernen til at trække sig. Den mest udbredte teori viste sig at være rigtig. Hun var gravid. Der har dog også været luftet vildere tankespind. Et gik for eksempel på, at hun var rugemor for halvstoresøsteren Kim Kardashians tredje barn.

'Jeg er ked af at have holdt det hemmeligt for jer i så lang tid med alle rygterne. Jeg er klar over, at I er vant til at følge mig på alle mine rejser, men min graviditet har jeg valgt ikke at gå igennem for øjnene af hele verden,' indleder realitystjernen sit åbne brev til de mange fans og forsætter:

'Jeg vidste indeni, at jeg blev nødt til at forberede mig på det her livstidsarbejde på den mest positive, stressfri og sunde måde, jeg overhovedet kendte til. Der er ikke et stort 'der-fik-jeg-jer-øjeblik' eller planlagt en betalt afsløring. Jeg vidste, at min baby ville mærke al den samme stress som mig, så jeg valgte at gøre det på den her måde for mit eget lille liv og vores lykke.'

♥️ Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 4. Feb, 2018 kl. 12.27 PST

Den unge kendismor skriver desuden, at hun kommer til at savne at være gravid og afslører samtidig, at hun fødte sin lille pige torsdag d. 1. februar klokken 16.43. Den lille pige vejede 3883 gram.

Ud over opslaget til de mange fans, deler Kylie Jenner også en lang Youtube-video, hvor hun optræder sammen med Tyler Ross. Her ser man mange af de øjeblikke, man er gået glip af i Kylies liv. Blandt andet et glimt af den lille nyfødte pige, som videoen også er dedikeret til.