Det har været en offentlig hemmelighed, men nu er det for første gang blevet kommenteret af familien.

Få dage før Khloé Kardashian og kæresten Tristan Thompson, der er professionel basketballspiller for NBA-holdet Cleveland Cavaliers, fik barnet True sammen, blev der offentliggjort videoer af Thompson, der var Khloé utro.

Siden da har der været stor spekulation og tvivl om, hvordan Khloé Kardashian og Tristan Thompsons forhold har været, siden True blev født den 12. april. Khloé Kardashian har angiveligt opholdt sig i Ohio, hvor Cleveland ligger.

Khloé Kardashian og Tristan Thompson. Foto: AP Photo + Ritzau Scanpix Khloé Kardashian og Tristan Thompson. Foto: AP Photo + Ritzau Scanpix

Nu bliver der så for første gang kommenteret på hele situationen af Kardashian-familien, og det er ingen ringere end Kim Kardashian, der taler om det i et interview med Ellen DeGeneres. Det skriver blandt andre Daily Mail, der har video af interviewet, der skulle være blevet optaget i sidste uge.

Talkshowværten spørger ind til, hvordan Kim Kardashian har det med de her videoer, og hvordan Khloé har det for tiden.

»Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive det, udover at det er så fucked up,« starter realitystjerne, inden hun fortsætter.

»Vi heppede virkelig på Khloe, og det gør vi stadig, Hun er så stærk, og hun gør det bedste, hun kan. Det er en virkelig ærgerlig situation. Jeg lavede en regel sammen med min bror, at hvis der er en baby involveret, så vil jeg prøve at holde det sødt og med klasse og ikke sige noget alt for negativt. En dag vil True se det her. Og det her er så skørt,« fortalte Kim Kardashian om hele situationen.

Tristan Thompson har ikke kommenteret på situationen, ligesom han ikke har været aktiv på sine sociale medier sin 5. april - et par dage før videoen brød ud.