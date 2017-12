Kardashian-klanens fællesfotografi i anledningen af julen mangler et markant familiemedlem, og det får fans til at spekulere i, at der kommer en god nyhed fra den angiveligt gravide Kylie Jenner.

Det skriver britiske Metro.,

I den forgangne uge bekræftede den 33-årige storesøster Khloe Kardashian, at hun var gravid.

My greatest dream realized! We are having a baby! I had been waiting and wondering but God had a plan all along. He knew what He was doing. I simply had to trust in Him and be patient. I still at times can't believe that our love created life! Tristan, thank you for loving me the way that you do! Thank you for treating me like a Queen! Thank you for making me feel beautiful at all stages! Tristan, most of all, Thank you for making me a MOMMY!!! You have made this experience even more magical than I could have envisioned! I will never forget how wonderful you've been to me during this time! Thank you for making me so happy my love! Thank you to everyone for the love and positive vibes! I know we've been keeping this quiet but we wanted to enjoy this between our family and close friends as long as we could privately. To enjoy our first precious moments just us Thank you all for understanding. I am so thankful, excited, nervous, eager, overjoyed and scared all in one! But it's the best bundle of feelings I've ever felt in my life! Et opslag delt af Khloé (@khloekardashian) den 20. Dec, 2017 kl. 2.41 PST

Det skete med et billede af en mave med en markant babybule, men hele verden venter forsat på, at lillesøsteren Kylie Jenner på 20 år officielt står frem med sin graviditet. der angiveligt skal have været undervejs siden marts. I september skrev det amerikanske sladdermedie TMZ om Kylies kommende barn, men modellen og makeup-forretningskvinden har endnu ikke selv udtalt sig offentligt et eventuelt kommende barn. Det er altså ikke bekræftet, at hun overhovedet er med barn.

Et nyt julefoto af hele Kardashian-klanens talrige kvinder har dog båret brænde til bålet af rygter, og nu spekulerer flere fans i, at en manglende Kylie Jenner er et tegn på, at der meget snart vil komme en stor nyhed fra den yngste Jenner-søster.

DAY 24- CHRISTMAS EVE Et opslag delt af Kim Kardashian West (@kimkardashian) den 24. Dec, 2017 kl. 8.34 PST

Billedet stammer fra juleaften og er det 24 i rækken af Kardashianernes svar på en julekalender. På billedet optræder Kim Kardashian med børnene North og Saint, Kris Jenner og hendes mor Mary Jo Campell, den gravide Khloe med niecen Dream, samt Kourtney med børnene Mason og Penelope. Yderst til højre ser man Kendall Jenner, der muligvis er photoshoppet ind. Alle har altså haft muligheden for at være med på det næstsidste billede.

Fans har dog hæftet sig ved to ting i billedet. Først og fremmest så er det Kylies Jenners fravær, der stjæler opmærksomheden. Den anden årsag er, at fem vendte hoveder får flere til at tænke, at der kommer et babybillede fra Kylie Jenner første juledag. Flere mener at vide, at familiemedlemmerne ser hen på familiens nytilkomne.

Half of the Christmas card are looking at something THEY’RE LOOKING AT KYLIE JENNER HOLDING THAT BABY IM TELLING U pic.twitter.com/m6G6tORID1 — Call Me By My @ (@NotAgainBen) 24. december 2017 I know Kylie Jenner already had that baby and I bet the Christmas card tomorrow is her holding it — MERRY ASHLEY (@ashbalian) 25. december 2017 Putting it out there now in case I'm right, last Kardasian Christmas Card tomorrow will be Kylie holding her new baby like a little Jesus. — Meg Annear (@MeganAnnear) 25. december 2017

De indledende medieomtaler, der altså ikke har været bekræftet fra Jenners hånd, har lydt på, at den 20-årige havde termin i slutningen af januar eller begyndelsen af februar. Hvis fanteorien om et fødselsbillede fra Kylie Jenners hånd holder stik, så kan det give lidt yderligere drama i forhold til, hvem faren til barnet reelt er, skriver britiske Metro. Hvis man trækker ni måneder fra juleaften, så lander man nemlig i en periode, hvor Kylie Jenner stadig dannede par med ekskæresten Tyga, og altså ikke med Travis Scott, som hun ser i dag.

Hvad der er sandt vil tiden vise. Kardashian-klanens 24. billede blev lagt op på Instagram sent på eftermiddagen søndag, og der mangler altså stadig et i rækken.