Personen føler sig snydt af Nadia Shila og Heidi og har derfor anmeldt dem til politiet.

Onsdag går den længe ventede retssag mod Nadia Shila Petersen i gang ved retten i Næstved. Her står den 22-årige ‘De unge mødre’-deltager tiltalt for bedrageri, databedrageri og dokumentfalsk for godt en kvart million kroner.

Det er mere end et år siden, at sagen først skulle for retten. Flere gange blev den dog udskudt, fordi Nadia Shila og hendes mor, Heidi Pedersen, var flyttet til USA, hvor anklagemyndigheden ikke havde mulighed for at få forkyndt anklageskriftet mod dem. På onsdag kan ‘De unge mødre’-deltageren dog ikke udskyde den længere. De folk, der har anmeldt dem, skal dog ikke forvente at få pengene tilbage.

LÆS ALT OM NADIA SHILA-SAGEN HER

LÆS OGSÅ: Nadia Shilas advokat: Sådan forholder hun sig til anklagerne

Det fortæller en af dem, som har anmeldt Nadia Shila. Personen vil gerne være anonym, men Realityportalen kender personens fulde identitet. Anmelderen har tidligere fortalt Realityportalen, at ‘De unge mødre’-deltagerne udlejede en lejlighed, som de ikke havde ret til, og i den forbindelse blev personen snydt for 10.000 kroner.

– Vi har fået at vide, at der er så mange sager, at vi ikke skal forvente vores penge retur. Men jeg er også ligeglad med pengene. Jeg synes bare, at de skal have deres straf, fortalte personen dengang.

Og sådan forholder det sig stadig for personen, der kan glæde sig over, at sagen endelig kommer i gang på onsdag.

– Jeg tror aldrig, pengene kommer tilbage til mig, lyder det fra anmelderen, der heller ikke ved, hvor i køen personen står til en eventuel tilbagebetaling, hvis Nadia Shila og Heidi bliver dømt.

LÆS OGSÅ: Nadia Shila: Derfor kommer jeg ikke tilbage til Danmark

LÆS OGSÅ: Nadia Shila afslører: Her er mit store ønske for fremtiden

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan komme med Nadia Shila og kæresten ud at tjene penge.

LÆS OGSÅ: ‘Familien fra Bryggen’-Burger: Sådan fik jeg mit navn

LÆS OGSÅ: Ung mor besøger numerolog: Du skal droppe dit fornavn

Møder ikke op i retten

Nadia Shila og Heidi kommer ikke selv til at være til stede på onsdag. Den unge mor har fået lov til at blive i USA – ifølge hendes egen advokat, Hans Mogensen, fordi hun ikke risikerer mere end seks måneders ubetinget fængsel – mens anklageskriftet så vidt det vides endnu ikke er forkyndt for Heidi. Derfor er det formentlig kun sagen mod Nadia Shila, der starter onsdag.

Men når ‘De unge mødre’-deltagerne ikke selv er til stede, har personen heller ikke tænkt sig at møde op. I stedet har han givet alle beviserne til politiet og anklageren, der så vil fremlægge det i retten. Og han er ikke i tvivl om, at de bør blive dømt.

– Jeg vil ikke møde op (i retten, red.), men jeg vil blot lade politiet fremvise beviserne, som er klart entydige, at de har modtaget penge fra mig uden at levere den ydelse, de lovede. Jeg var mødt op, hvis de var til stede, siger personen.

LÆS OGSÅ: ‘De unge mødre’-datter i kørestol efter uheld

LÆS OGSÅ: AFSLØRING: Nye ‘De unge mødre’-deltagere er i familie

“Heidis tilstand er straf nok til hende”

Nadia Shila har ikke lagt skjul på, at hende og Jeremy har fået hjælp i USA, hvor de blandt andet har fået tildelt en lejlighed. Og anmelderen ærgrer sig derfor over, at man ikke har kunnet tvinge hende til at komme hjem til retssagen.

– Jeg synes, det er ærgerligt, at når Nadia modtager offentlige ydelser i USA, at der ikke kan laves et koordineret arbejde med, at hun får sin straf, siger personen, der heller ikke forventer, at politiet finder Heidi, der stadig lever på gaden i USA.

– Jeg tror, at Heidis tilstand er straf nok til hende, og hun bliver for svær at finde, slår anmelderen fast.

Sagen mod Nadia Shila sættes i gang på onsdag klokken 09:30. Der er i første omgang afsat fire retsdage, men sagens anklager, Mariam Khalil, har tidligere fortalt til Realityportalen, at man satser på at kunne klare det på to eller tre dage.

LÆS OGSÅ: Linse raser mod TV3: Det er totalt til grin

LÆS OGSÅ: Dansk realitystjerne i sorg efter brud fra hemmelig kæreste

Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.



Artiklen blev bragt af Reality Portalen