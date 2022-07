Lyt til artiklen

Der er så mange måder at holde en hyggelig aften sammen med kæresten.

Det kan være, at I går en tur i biografen, måske spiser I en middag i stearinlysets skær, eller også får I sammen behandlet jeres bumser.

Ja, det sidste punkt lyder måske ikke som den mest klassiske date-aktivitet. Men det er altså nu engang, hvad realitystjernen Kim Kardashian og hendes kæreste, komikeren Pete Davidson, gør sammen.

Det fortalte hun i 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', hvor hun var i studiet for at promovere sin nye hudplejeserie Skkn by Kim.

»Vi går til hudlæger sammen, vi injicerer (sprøjter, red.) vores bumser sammen,«, sagde Kim Kardashian i programmet og fortsatte:

»Hudlægen spørger os, om det er smitsomt, for vi har altid bumser på samme tid.«

Hun fortalte, at det er en af de ting, der binder parret sammen.

Så meget, at Pete Davidson endda har smurt hende ind i bumsecreme, mens hun sov. Noget, hun da også selv indrømmer er en smule specielt.

»Hele aftenen blev jeg ved med med at snakke om, at jeg havde en bums, og at han ikke måtte lade mig falde i søvn, før jeg fik smurt den med bumsecreme. Jeg faldt i søvn, glemte alt om det, og vågnede om morgenen med indtørret bumsecreme på mit ansigt … sikke en gentleman,« fortæller hun om sin kæreste, der altså kom hende til undsætning.

Utroligt nok er Pete Davidson ikke den eneste romantiske forbindelse i Kim Kardashians liv, som viser en stor interesse i hudpleje.

Hendes eksmand, Kanye West, er således også en stor del af drivkraften bag den nye hudplejeserie, da det er ham, der er kommet op med navnet, indpakningen og mærkets visuelle identitet.