Kirstie Alley er gået bort efter et kort kræftforløb.

Den 71-årige amerikanske skuespiller nåede igennem livet at sætte sit aftryk. Både gennem sin lange karriere, hvor mange ikke mindst vil huske hende for rollen som barbestyreren Rebecca Howe i 'Sams Bar', men også i de mennesker, hun omgav sig med.

Det er tydeligt i de rørende mindeord, som flere af ikke mindst hendes medskuespillere fra 'Sams Bar' har delt om hende.

»Jeg har altid ment, at offentlig sorg er en privat sag, men jeg vil sige, at jeg elskede hende,« lyder det kort fra Kelsey Grammer i en udtalelse til People.

Kirstie Alley tilbage i 1998, hvor hun vandt endnu en pris - foruden sine to Emmyer - for sin karriere som skuespiller i ikke mindst hitserien 'Sams Bar'. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Kirstie Alley tilbage i 1998, hvor hun vandt endnu en pris - foruden sine to Emmyer - for sin karriere som skuespiller i ikke mindst hitserien 'Sams Bar'. Foto: CHRIS DELMAS

Skuespilleren bag karakteren Fraiser står ikke alene om at hylde Kirstie Alley.

Også Ted Danson fortæller, hvordan han kort inden nyheden om hendes død havde genset et afsnit af deres gamle serie 'Sams Bar' på en flyvetur.

»Da jeg stod af flyet, hørte jeg, at Kirstie var gået bort. Jeg er så ked af det og så taknemmelig for alle de gange, hun fik mig til at grine. Jeg sender min kærlighed til hendes børn. Som de udmærket ved, havde deres mor et hjerte af guld. Jeg vil savne hende,« siger Sam Malone-skuespilleren.

Også Rhea Perlman, der spillede servitricen Carla Tortelli i 'Sams Bar', deler sine mindeord om Kirstie Alley.

»Kirstie var en unik og vidunderlig person og ven. Hendes glæde ved at være til var endeløs. Vi blev venner nærmest med det samme, da hun blev en del af rollebesætningen på 'Sams Bar'. Hun elskede børn, og mine børn elskede også hende,« fortæller Rhea Perlman.

Kirstie Alley med sine børn True og Lillie, samt deres ven Timothy, til premieren på 'Monsters Inc' i 2001. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Kirstie Alley med sine børn True og Lillie, samt deres ven Timothy, til premieren på 'Monsters Inc' i 2001. Foto: CHRIS DELMAS

Hun mindes de fester, som Kirstie Alley arrangerede og inviterede alle med til. Og når hun lavede skattejagt for børnene.

»Hun ønskede at alle skulle føle sig inkluderet. Hun elskede sine børn højt. Jeg har aldrig mødt nogen, der på nogen måde var ligesom hende. Jeg føler mig så taknemmelig for at have kendt hende. Jeg kommer til at savne hende virkelig, virkelig meget.«

Kirstie Alley efterlader sig -–foruden et barnebarn – sine to børn, den 30-årige søn True og den 28-årige datter Lillie, som hun adopterede efter en ufrivillig abort med sin eksmand, skuespilleren Parker Stevenson.