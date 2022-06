Lyt til artiklen

Sangerinden Kirsten Siggaard har været single, siden hun efter 38 års ægteskab blev skilt fra ægtemanden Jørgen Andersen.

Parret fastslog dengang i 2017, at de fortsatte som »hinandens bedste venner«, og man må tage for pålydende, at de to ønsker hinanden det bedste.

For nylig troppede de nemlig ifølge HER&NU begge op til premieren på Nykøbing Falster Revyen, og her ankom Jørgen Andersen med en dame under armen, der ifølge ugebladet til forveksling kunne ligne hans syngende ekskone.

Men Kirsten Siggaard kendte altså udmærket godt til eksmandens nye flamme.

»Jørgen er her med sin veninde, som er min veninde. Vi har jo kendt hinanden i mange år, så det er fuldstændig afslappet,« fortalte Melodi Grand Prix-veteranen til ugebladet.

ARKIV. Tilbage i 1998 ankom Kirsten Siggaard sammen med sin daværende ægtemand Jørgen Andersen til Nykøbing Falster Revyen. I år var han der i stedet med sangerindens veninde. Foto: SØREN STEFFEN Vis mere ARKIV. Tilbage i 1998 ankom Kirsten Siggaard sammen med sin daværende ægtemand Jørgen Andersen til Nykøbing Falster Revyen. I år var han der i stedet med sangerindens veninde. Foto: SØREN STEFFEN

Kirsten Siggaard er dog stadig single, selvom hun blandt andet ganske famøst har været en smuttur forbi datingappen Tinder.

Hun har dog understreget, at hun ikke for enhver pris har brug for en mand ved sin side.

»Det er ikke kedeligt at være single. Det er faktisk, som det plejer at være. Jeg har altid haft et behov for at være mig selv i perioder,« har hun tidligere sagt.

Og nu står det altså klart, at hun også godt kan unde eksmanden Jørgen Andersen at finde kærligheden igen.

De to har sammen de voksne børn Kasper og Mads.