Hidtil har Kirsten Siggaard aldrig haft modet til at begive sig ud i dating online. Ikke før, hun fik besøg af Michael Maze, Anders Stjernholm og Annette Heick under optagelserne til 'Til middag hos'.

Hendes gæster oprettede nemlig en Tinder-profil til hende, og siden har hun da også været ude og gå ture med et par »rare mænd«.

Det fortæller hun til Billedbladet, der har spurgt den 66-årige sangerinde, hvordan det går på kærlighedsfronten.

»Det er ikke blevet til mere end det, men det har ikke skræmt mig, og når man er en offentlig person som mig, så synes jeg, det er rart, at jeg selv kan vælge, hvem jeg vil snakke med,« siger hun til bladet og fastslår: »Men jeg er ikke desperat!«

I tirsdagens afsnit har Kirsten Siggaard inviteret gruppen på middag. Foto: Nent Group Vis mere I tirsdagens afsnit har Kirsten Siggaard inviteret gruppen på middag. Foto: Nent Group

Netop, fordi hun ikke er desperat, har hun da også i hvert fald ét afgørende krav til en kommende fling: Han skal være over 50 år.

Med to sønner på henholdsvis 32 og 35 år går det nemlig ikke, hvis en potentiel kæreste er yngre, mener hun.

Kirsten Siggaard seneste kærlighedsaffære varede i næsten fire årtier. I 38 år var hun nemlig gift med Jørgen Andersen, indtil parret for tre år siden meddelte, at de havde ladet sig skille.

»Man har selvfølgelig et helt bagkatalog sammen. Der har aldrig været hårde ord mellem os. Vi brugte bare de sidste 20 år som venner, og vi fortjente begge noget mere,« fortalte hun for nylig i 'Til middag hos'.

Melodi Grand Prix 1988. Kirsten Siggaard sang 'Ka' du se hva' jeg sa''. Foto: JØRGEN JESSEN Vis mere Melodi Grand Prix 1988. Kirsten Siggaard sang 'Ka' du se hva' jeg sa''. Foto: JØRGEN JESSEN

Kirsten Siggaard blev for alvor et kendt ansigt herhjemme, da hun stillede op i dansk Dansk Melodi Grand Prix første gang i 1983. Her landede hun og sangen 'Og livet går' på en syvendeplads.

Året efter strøg hun til tops. Sammen med Søren Bundgaard vandt hun sangkonkurrencen med ørehængeren 'Det' lige det'.

De gentog succesen året efter med sangen 'Sku' du spørg' fra no'en' og igen i 1988 med sangen 'Ka' du se hva' jeg sa''.