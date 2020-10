Skuespiller Kirsten Olesen åbner nu op om, hvordan sorgen er med hende hver dag, efter hun mistede sin mand.

Et tab, der efterlod hende ensom på en anderledes måde, forklarer hun i 'Alt for damerne'.

»Det er min kærlighed, der er blevet ensom. Jeg synes, jeg mistede halvdelen af mig selv, da min mand døde, fordi han var så anderledes end mig og tilførte mit liv så mange gode ting,« siger 71-årige Kirsten Olesen, inden hun uddyber:

»Lige pludselig følte jeg, at jeg mistede dem ved hans død. Og jeg var så bange for, at alt det, han havde lært mig, skulle forsvinde.«

Kirsten Olesen sammen med sin mand, Ole Ousen, 2013. Foto: Klavs Bo Christensen Vis mere Kirsten Olesen sammen med sin mand, Ole Ousen, 2013. Foto: Klavs Bo Christensen

Selv om hun nu i et større interview sætter ord på savnet efter ægtemanden, Ole Ousen, så er det ikke noget, der falder hende naturligt.

Når hun sætter ord på sin sorg, føler hun, at den skrumper ind. At den mister alle de facetter, som den i virkeligheden har.

Kirsten Olesen mistede sin mand i 2013, hvor han døde af kræft.

I 2014 fortalte hun om, hvordan det var at gå fra at være en del af en tosomhed til at blive alene.

Kirsten Olesen fortæller, at hun oplever en ny form for ensomhed, efter hendes mand er gået bort. Foto: Linda Kastrup Vis mere Kirsten Olesen fortæller, at hun oplever en ny form for ensomhed, efter hendes mand er gået bort. Foto: Linda Kastrup

»For tiden har jeg det egentlig o.k. Jeg har kræfter til at arbejde, og jeg har lyst til at arbejde. Jeg lærer efterhånden at leve alene. Det sværeste har været at finde ud af, hvem jeg selv er, når jeg ikke længere er 'vi',« sagde hun dengang, hvor hun uddybede:

»Jeg har været sammen med den samme mand, siden jeg var 25 år. Jeg kan jo ikke gøre noget ved min situation. Det er noget, jeg skal lære at leve med, og det kan da godt være svært en gang imellem. Det er ikke noget, man bare finder ud af på en enkelt nat. Men det går fremad med mit humør. Sorg og erindring kommer og går. Man kan jo ikke slukke og tænde for det med viljens kraft. Det kommer, uden du aner det, og du må bearbejde det, når det er der.«

Ole Ousen var guitarist, og han spillede blandt andet med i 'Ørkenens sønner'-showet, hvor han akkompagnerede de fire skuespillere på scenen.

Kirsten Olesen, der blandt andet er kendt som stuepigen Agnes i tv-serien 'Matador', dannede par med sin mand i knap 40 år.