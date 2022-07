Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kirsten Dunst er blevet gift med faren til hendes to børn.

Hun og den seks år yngre skuespiller Jesse Plemons, som hun har dannet par med i seks år, er nemlig sidste weekend blevet viet under en privat ceremoni på et luksusresort på Jamaica.

Ægteskabet bekræftes af en repræsentant for Kirsten Dunst overfor PageSix.

»Jeg kan bekræfte, at de er blevet gift. Ingen yderligere detaljer vil blive givet,« lyder det fra repræsentanten.

Kirsten Dunst og Jesse Plemons til prisuddeling i marts 2022. Foto: Jordan Strauss Vis mere Kirsten Dunst og Jesse Plemons til prisuddeling i marts 2022. Foto: Jordan Strauss

40-årige Kirsten Dunst og 34-årige Jesse Plemons mødte hinanden i 2015 under indspilningen af serien 'Fargo', hvor de spillede netop et ægtepar.

Året efter gik Kirsten Dunst fra ekskæresten Garrett Hedlund og fandt i stedet sammen med sin nye ægtemand.

Under weekenden for Golden Globes-prisuddelingen i 2017 gik Jesse Plemons på knæ og fik et ja.

I 2018 fik parret så sønnen Ennis, der i dag er fire år gammel, og sidste år kom den nu etårige søn James Robert til verden.

Tidligere på året var både Kirsten Dunst og Jesse Plemons nominerede til hver deres Oscar for filmen 'Power of the Dog', hvor de igen spillede et ægtepar.

Og nu kan de altså også kalde sig ægtefolk i virkelighedens verden.