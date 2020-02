Det er ikke kun hans filmarv med talrige klassikere, som vil gå videre til kommende generationer. Det samme vil meget af den nyligt afdøde Hollywood-legende Kirk Douglas formue også.

Og med en succesfuld karriere med mere end 90 film bag sig er det ikke småpenge, som han har testamenteret til helt særlige formål.

Kirk Douglas, som tidligere på måneden døde i en alder af 103 år, har nemlig efterladt størstedelen af sin formue på godt og vel en halv milliard kroner til velgørende formål.

Mere specifikt går pengene til The Douglas Foundation, som han stiftede for snart seks årtier siden. En velgørenhedsorganisaton, som støtter et børnehospital i Los Angeles, et børnecenter og stipendier til underprivilegerede studerende.

Hollywood-legendens mindst lige så succesfulde søn, Michael Douglas, lagde i en udtalelse kort efter farens død også vægt på hans mangeårige arbejde for at hjælpe mennesker i nød.

Han kaldte sin far »...en humanist, hvis forpligtelse til retfærdighed og de mærkesager, som han troede på, satte en standard for os alle at stræbe efter«.

Fonden stiftede Kirk Douglas med sin hustru, Anne Beydens Douglas, i 1964.

Hun lever stadig og varetager også fortsat ledelsen af organisationen.

Det er uvist, hvad resten af 'Spartacus'-stjernens formue – omkring 60 millioner kroner – skal gå til.

Det var især i 1950'erne og 1960'erne, at Kirk Douglas satte sit præg på talrige Hollywood-produktioner.

I alt fra westerns til krigsfilm formåede han altid med sin kraftfulde karisma at sætte sit aftryk.

I alt blev det til 90 film, inden han i 2011 lagde skuespilkarrieren endeligt i graven