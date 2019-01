Forløbet med 'Min fede træner' var ikke altid lige sjovt for Kira Eggers, som gik all in på at forøge sin vægt.

Kira Eggers gik all-in, da hun tog 17,4 kilo på i TV3-programmet ‘Min fede træner‘, og det var ikke altid lige nemt for den normalt veltrænede Kira, som i mange år har levet af sin krop – først som nøgenmodel og nu som personlig træner og kostvejleder. Det fortæller Kira i et Instagramopslag.

'Under forløbet på de tre måneder, jeg skulle tage på, måtte jeg ikke træne eller røre mig. Jeg har aldrig haft det så elendigt. Jeg var øm, udmattet, havde ondt i knæ og ryg/lænd. Alt føltes som en kamp,' skriver hun i opslaget.

I dag er Kira tilbage på sin normalvægt, men det betyder ikke, at hun er tilfreds – endnu.

»Jeg var tilbage på min normalvægt ti uger efter, men min normalvægt er ikke den vægt, jeg gerne vil have. De to-tre kilo, jeg gerne vil af med, dem kæmper jeg med, men det tror jeg, at mange kan nikke genkendende til,« fortæller Kira til Realityportalen.

I dag kæmper Kira for at motivere og inspirere andre til at blive den bedste udgave af dem selv med sit fitnesskoncept goodfitness.dk.

Du kan herunder se Instagram-opslaget, hvor Kira har delt billeder af, hvordan hun så ud under ‘Min fede træner’, og hvordan hun ser ud nu: