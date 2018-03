Normalt beder man om en selfie, når man står over for én af de store Hollywood-skuespillere, men Kira lagde ud med at bede sit Hollywood-hunk om et kys.

Det er efterhånden en del år siden, men Kira Eggers datede i en kort periode én af de helt store stjerner fra Hollywood. Hun datede nemlig Noah fra ‘Beverly Hills, 90210’-serien. Det var ham, som kom ind midt i serien og var den perfekte blanding af Dylan og Brandon. Han startede med at flirte lidt med Kelly, spillet af Jennie Garth, men blev kærester med Donna, spillet af Tori Spelling. Det afslører Kira på sin blog.

»Jeg mødte Vincent, som er hans borgerlige navn, til en Playboy-fest. Ret skal være ret. Jeg kan ligeså godt være ærlig. Jeg var starstruck. De fleste beder om selfies, som dengang foregik ved at vende sit digitalkamera om og så håbe på det bedste, men ikke mig – nej, nej. Jeg ville kysses. Helt normal adfærd, Kira. Flot,« skriver Kira på sin blog.

Vincent sagde ja til kys, og lige pludslig havde Kira hans nummer.

»Efter det begyndte vi at tale sammen over en uges tid i telefonen. Ja, det gjorde man dengang. Vi sås nogle gange efter det, og en dag endte jeg med at overnatte, hvilket skete et par gange. Her skal jeg lige være ærlig igen. Vi havde ikke sex, hvis nogen skulle få den tanke,« skriver Kira.

Sådan endte det

Det er efterhånden 20 år siden, Kira datede Vincent, og derfor har hun svært ved at huske det hele i detaljer. Hun kan dog huske, at hans karriere var hans absolutte førsteprioritet, mens piger kom som nummer to. Han var sød, men der var ikke rigtig mere i det – Kira nød bare, at han ikke vidste, hvem hun var. Forholdet endte dog efter en ganske særlig episode.

»En dag ringede han og spurgte, om jeg ikke kom over. Han boede tæt på en café, jeg ofte kom på, og vi aftalte at mødes dér. Da vi kom hjem til ham, kunne jeg godt fornemme, at der var et eller andet under opsejling. Han virkede ikke synderligt interesseret i at hænge ud. Den bedste måde at forvirre en pige på,« skriver Kira og fortsætter:

»Pludselige spurgte han, om jeg ikke ville passe hans hund, fordi han skulle noget. What? Her troede jeg, at vi skulle have det hyggeligt, og før jeg så mig om, var jeg degraderet fra daten til hundepasseren.«

Kira endte med at sige ja til at passe hunden, og det var så sidste gang, hun hørte fra ham – og han hund. Affæren var kort og ikke særlig hed.

Du kan læse resten af Kiras sjove indlæg om tiden med Vincent, aka. Noah fra ‘Beverly Hills 90210’, lige her.

Artiklen blev oprindeligt bragt hos Realityportalen.