Susan Himmelblå. De smukke unge mennesker. Papirsklip. Midt om natten. Og mange, mange flere.

Kim Larsen har efterladt sig en enorm sangskat - og han havde et særligt ønske om, hvad der skulle ske med den, den dag han gik bort:

At de værdifulde rettigheder til musikken ikke sælges.

»Det var Kims ønske, at rettighederne skulle blive i familien,« siger Kim Egegaard, der var Kim Larsens advokat og nu er blevet bestyrer af dødsboet, til Fyens Stiftstidende.

Og med rettighederne følger både et stort ansvar og en stor indtægtskilde.

Når Kim Larsens musik fremover bliver spillet i radioen, optræder i film og musicals eller ved andre lejligheder, sker det med Kim Larsens enke og seks børns tilladelse.

De efterladte får også alle indtægterne fra musikken.

Præcis hvordan enken Liselotte Kløvborg og Larsens børn fordeler den store arv er til gengæld stadig et mysterium.

Blomster, øl, smøger og hilsner blev lagt foran det portræt der er blevet malet på hegnet ind mod Christiania på Prinsessegade i København til ære for danskernes nationalskjald Kim Larsen efter nationalskjaldens død 30. september 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Vis mere Blomster, øl, smøger og hilsner blev lagt foran det portræt der er blevet malet på hegnet ind mod Christiania på Prinsessegade i København til ære for danskernes nationalskjald Kim Larsen efter nationalskjaldens død 30. september 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

For Kim Larsens testamente er stadig ikke offentliggjort i sin fulde længde. Og heri fremgår det, hvordan Larsen ønskede, at rettighederne skulle administreres.

Men det ønsker Kim Larsens advokat Kim Egegaard ikke at løfte sløret for endnu.

Kim Larsen ejede selv rettighederne til dele af sit enorme musikalske bagkatalog, mens de øvrige lå i sangerens selskaber.

Selskaberne er den senere tid blevet samlet i ét, Kim Larsen ApS, som kort før Kim Larsens død præsenterede et million-overskud. Selskabet er nu gået i frivillig likvidation med Kim Egegaard som likvidator. Det giver ham en nøglerolle.

Arkivfoto. Kim Larsen under koncert på Smukfest, torsdag den 6. august 2015. (Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix) Vis mere Arkivfoto. Kim Larsen under koncert på Smukfest, torsdag den 6. august 2015. (Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix)

Kim Egegaard skal gøre alle selskabets mellemværender op og få de forskellige værdier solgt eller vurderet. De resterende penge udbetales efterfølgende til ejeren, som er Kim Larsens dødsbo.

Herefter skal boet fordele værdierne til arvingerne.

Til Fyens Stifttidende understreger Kim Egegaard, at det bestemt ikke er ligetil at værdisætte Larsens utallige evergreens, da det kommer til at bygge på et skøn om de fremtidige indtægter, hver enkelt sang kommer til at indbringe. Rettighederne skal værdisættes, selvom de ikke skal sælges, idet der skal betales arveafgift til staten.

Kim Larsen sov stille ind efter længere tids sygdom den 30. september 2018.