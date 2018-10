Som én af kun ganske få vidste Kim Larsens ven og impresario - Jørn 'Ørn' Jeppesen - hvor syg den folkekære spillemand i virkeligheden var.

Faktisk var han den eneste udover familien, der vidste, at Kim Larsen var så syg, at det gik den vej. Det fortæller han i DR-dokumentaren 'Kim Larsen - vennernes farvel'.

Ikke engang Kim Larsens band vidste besked om det.

»Vi (han og Kim Larsen, red.) holdt det hemmeligt, og bandet vidste heller ikke noget. På den måde var det en underlig tid med dobbeltspil – men det bragte os også endnu tættere sammen,« siger Jørn Jeppesen, der siden 2001 har været sangerens impresario og senere også blev medlem af Kjukken, i dokumentaren.

ARKIVFOTO fra Kim Larsens optræden til Fredagsrock i Tivoli i juli 2018. Foto: Torben Christensen Vis mere ARKIVFOTO fra Kim Larsens optræden til Fredagsrock i Tivoli i juli 2018. Foto: Torben Christensen

Kim Larsen fik konstateret prostatakræft i december sidste år, og Jørn Jeppesen forklarer, at Kim Larsen hurtigt informerede ham om, hvordan det stod til med ham, fordi de blandt andet var i gang med turnéer.

Flere af bandets koncerter blev de nødt til at aflyse, men Kim Larsen ville ifølge Jørn Jeppesen spille til det sidste. Derfor drog han og Kjukken i sommer endnu engang ud på de danske landeveje - også selvom Kim Larsen måtte støtte sig til en stok og sidde ned under koncerterne.

Jørn Jeppesen forklarer, at han flere gange tilbød Kim Larsen, at de stoppede turnéen, men Kim Larsen ville, for - som han forklarer i dokumentaren - så var Kim 'en ægte spillemand til det allersidste'.

Det var Jørn Jeppesen, der sidste søndag på vegne af Larsen-familien på Facebook udsendte en pressemeddelelse med den triste nyhed om, at musikeren var sovet stille ind.

'Kim Larsen var i sin sidste stund omgivet af sin kone Liselotte samt sine seks børn Pelle, Sylvester, Alice Eva, Molly, Hjalmer og Lui,' lød det i meddelelsen.

Også på sin private Facebook-side har Jørn Jeppesen mindet sin nære ven i et åbent brev.

'De sidste mange måneder har du kæmpet en urimelig kamp, som jeg var så ked af, at jeg ikke kunne hjælpe dig med,' skrev han blandt andet i brevet.

Kim Larsen sov stille ind efter længere tids sygdom søndag den 30. september.

Kim Larsen blev 72 år.