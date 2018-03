I videoen herover ses billeder fra Kim Larsens lange karriere, som vi bragte første gang i forbindelse med hans 70 års fødselsdag for to år siden.



Efter at være blevet ramt af prostatakræft går det nu rigtig fint med Kim Larsen.

Det fortæller hans kone, Liselotte Larsen, til premieren på 'Midt om natten' i Tivoli torsdag aften, skriver Se og Hør.

Liselotte Larsen fortæller, at hendes mand har det 'rigtig godt', men at han dog selv var for genert til at møde op i Tivoli.

»Han er derhjemme, og det har han hele tiden været bortset fra helt i begyndelsen, og han er frisk og sidder og skriver sangtekster,« fortæller Liselotte Larsen til ugebladet om sin mand, der ifølge hende tager det hele i 'stiv arm'.

Liselotte Larsen ankom til premieren sammen med sønnerne Hjalmer og Lui, og de glædede sig til at se musicalen.

Kim Larsens. Foto: Jeppe Bøje Nielsen (arkiv). Kim Larsens. Foto: Jeppe Bøje Nielsen (arkiv).

Det var Kim Larsen selv, der i starten af januar i et opslag på Facebook fortalte, at han var blevet ramt af kræft. I samme omgang fortalte han, at det medførte, at han var nødt til at aflyse nogle af sine kommende koncerter.

'Jeg undskylder mange gange overfor både publikum og arrangører. Jeg er ved at blive en gammel nar, og meget imod min vilje har jeg måttet indse, at jeg har brug for ekstra tid til at komme i spilleform igen,' skrev den 72-årige sanger i opslaget.

Liselotte Larsen fortæller, at Kim Larsen stadig bliver behandlet for sin sygdom, men at det går fint, og at også lægerne er glade for at se, hvordan det går ham.

Kim Larsen & Kjukken har da også planlagt adskillige koncerter i løbet af sommeren.

Blandt andet skal de spille på Skanderborg Festival og til Fredagsrock i Tivoli.