Forfatter Jens Andersen, der står bag biografien om Kim Larsen, havde en hel unik adgang til den nu afdøde ikoniske danske musiker.

Så unik, at forfatteren intetanende blev involverede i Kim Larsens lille hemmelighed.

»Det var i foråret, hvor vi sad og snakkede om hans barndom og ungdom, og pludselig sagde han en dag til mig: Lad os lige gå ind i stuen, der er noget, jeg gerne vil spille for dig,« fortæller forfatter Jens Andersen, da B.T. møder ham på Folkemødet på Bornholm.

»Han afspillede tre numre for mig, som han havde optaget meget, meget primitivt. Meget personlige sange, der handlede om hans barndom og ungdom, og også en sang, der handlede om hans situation lige nu - at han var døende. Jeg var enormt rørt, for jeg vidste ikke, han havde lavet de sange,« forklarer Jens Andersen.

Kim Larsen under en koncert på Smukfest i 2015. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Kim Larsen betroede ham, at det faktisk var arbejdet med erindringsbogen, der senere fik titlen ‘Kim Larsen - Mine unge år’, der blev startskuddet til de nye sange.

»Han sagde: 'Du skal vide, at de her sange er opstået af vores bogprojekt. Det, at jeg har skullet erindre mig tilbage i mit liv, har løsnet billeder og oplevelser, der er blevet til sange'.«

På det tidspunkt vidste forfatteren ikke, at han var en af de allerførste, der fik lov at smuglytte til de sange, der senere skulle havne på Kim Larsens sidste album.

Albummet ‘Sange fra første sal’ udkom i slutningen af marts til stor overraskelse for alt og alle. Også Jens Andersen selv.

Nationalskjalden Kim Larsen gik bort den 30. September sidste år, og måneden forinden spillede han stadig. Her var Jens Andersen også så heldig at være med, da to af albummets sange blev indspillet.

»I august hørte jeg ham indspille på et hotel Aarhus, hvor han havde sat nye melodier til gamle danske digte. En af dem utrolig smuk - der handler om at opleve den allersidste sommer i sit liv. Jeg tænkte: 'Er det der, han er' - og det var det jo altså,« siger Jens Andersen.

Forfatteren gæstede fredag eftermiddag Gæstgiveren på Bornholm i anledningen af Folkemødet. Her var han inviteret for at fortælle om sit arbejde med Kim Larsen og tilblivelsen af erindringsbogen.

Placeringen på Gæstgiveren var passende, da netop dette sted tidligere har dannet ramme for mange Gasolin-koncerter, og Kim Larsen har også skrevet sangen ‘Pianomand’ til stedets afdøde ejer.

Forfatter Jens Andersen signerede flittigt bøger efter sin snak om Kim Larsen under Folkemødet på Bornholm. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Under oplægget fredag eftermiddag på Bornholm fortalte Jens Andersen også, at han havde glædet sig til at høre Kim Larsen fortælle mere om de sidste år af sit liv.

»Jeg havde glædet mig meget til at høre ham fortælle om sin alderdom, som han jo egentlig også forholder sig meget til på sin nye plade, hvor han siger: ‘Ræk mig lige koppen med den skårede hank og Politiken fra i går, nok er den ikke særlig aktuel, men det er jeg heller ikke selv,« fortalte Jens Andersen.

Selvom forfatteren ikke nåede at tale med Kim Larsen om alderdommen, så fik han dog æren af at høre netop den tekst live - og endda få et lille stykke med tekstanalyse oveni.

»Han spillede den for mig engang, jeg besøgte ham, og så kiggede han på mig og sagde: 'Koppen med den skårede hank, det er jo mig. Og heldigvis har jeg min kone, der gør sig selv mere døv og blind, end hun er, så jeg ikke skal føle mig for ensom i min alderdom'. Det var meget rørende,« lød det fra forfatteren.