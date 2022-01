Realitystjernen og forretningskvinden Kim Kardashian sælger shapewear, undertøj og nattøj i neutrale toner under tøjmærket 'Skims', og det går rigtig godt.

Det går faktisk så godt, at en række investorer har fået øjnene op for tøjmærkets potentiale.

Det skriver Reuters.

Skims har derfor fået en økonomisk håndsrækning på 240 milliarder amerikanske dollar svarende til 1.600 milliarder danske kroner.

De mange milliarder kommer fra en finansieringsrunde, som er faciliteret af hedgefonden Lone Pine Capital, der har en række investorer under sig.

Tøjmærket Skims blev grundlagt i 2019. I april 2021 blev selskabet værdisat til 1,6 milliarder amerikanske dollar – altså lige godt 10,5 milliarder danske kroner.

Her under et år efter er tallet fordoblet med hjælp fra den store investeringssum. Selskabets værdi lyder derfor nu på 3,2 milliarder dollar – svarende til 21 milliarder danske kroner.

Foruden sit tøjmærke driver Kim Kardashian også makeup-brandet 'KKW', som bliver solgt i store mængder til især unge forbrugere.