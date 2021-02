Efter måneder med skilsmissespekulationer mener fans nu at vide, at Kim Kardashian og Kanye West har fundet melodien igen.

Årsagen? Et par sko.

Rapperen Kanye West og realitystjernen Kim Kardashian har været gift i syv år og fået fire børn på vejen. Men i et års tid har der floreret skilsmisserygter, som for alvor fik vinger, da Kanye West i sommer meddelte sit kandidatur til posten som USAs præsident og holdt et begivenhedsrigt vælgermøde, hvor han både græd og afslørede flere familiehemmeligheder.

Herefter gik han på Twitter og svinede i en række tweets sin svigermor Kris Jenner til såvel som sin hustru, som han – tweetede han – havde ønsket at blive skilt fra i to år.

Kim Kardashian og Kanye West i februar sidste år.

Kim Kardashian gik siden ud i offentligheden og fortalte, at hendes mand havde en bipolar lidelse, og at en skilsmisse ikke var på tale.

Men det manede ikke rygterne til jorden.

Ifølge magasinet People, som har talt med flere personer i parrets vennekreds, har Kim Kardashian fået nok og bedt om plads til at overveje deres fælles fremtid.

»Han er okay. Han er ked af det, men okay. Han ved, at det uundgåeligt ville ske, og han ved, at det snart kommer,« tilføjer kilden.

Desuden skulle Kim Kardashian have hyret topadvokaten Laura Wasser, som er ekspert i skilsmisser, ligesom at kilder oplyser, at de fortsat er gift, men at de lever 'separate liv'.

Kanye West bor i Wyoming, mens Kim Kardashian bor i Los Angeles med deres fire fælles børn.

Men mandag lagde realitystjernen så et billede på Instagram, som har fået flere fans til at tro på, at kærligheden mellem de to er intakt.

'Slapper bare af', skriver Kim Kardashian til billedet, hvor hun sidder på en balkon iført bikini – og et par meget store hvide sko af mærket Yeezy.

Et mærke, som Kanye West står bag.

'Har stadig Yeezys på. Er I to sammen igen?' spørger en Instagram-bruger.

'Vent, hun har jo stadig sine Yeezys,' skriver en anden af de utallige fans, som påtaler skoene.

For Kim Kardashian ville vel ikke give de ejendommelige sko en så prominent plads på billedet, hvis hun lå i skilsmisse med designeren bag, synes at være ræsonnementet.

Kim Kardashian har ikke svaret de nysgerrige brugere, men senere samme dag lagde hun et billede på Instagram af datteren Chicago og tre af hendes kusiner – hvor den treårige pige også er iført et par Yeezy.