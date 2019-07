Da Kim Kardashian i maj troppede op til den prestigefyldte Met Galla, fik hun i den grad mange til at spærre øjnene op ved synet af hendes mere end almindeligt tætsiddende kjole.

Kjolen fik hurtigt folk til tasterne på sociale medier, og alskens spekulationer startede. Men nu afkræfter Kim Kardashian selv ét af de vildeste rygter.

Flere har nemlig spekuleret i, hvorvidt Kim Kardashians ekstremt smalle talje i kjolen skyldes, at hun har fået fjernet et eller flere ribben.

Men i en ny video afkræfter Kim Kardashian, at det skulle være tilfældet.

Kim Kardashians kjole har været et samtaleemne siden Met gallaen i maj. Foto: Mario Anzuoni Vis mere Kim Kardashians kjole har været et samtaleemne siden Met gallaen i maj. Foto: Mario Anzuoni

Her spørger realitystjernens veninde Anastasia Soare, der er ejer af kosmetikfirmaet Anastasia Beverly Hills, hvordan Kardashian kan have den figur, hun har.

»Vær sød at forklare mig, hvordan det er muligt,« siger veninden og tilføjer:

»Den talje. Jeg har kendt dig i så mange år, og jeg har aldrig set dig sådan. Har du fået fjernet dine ribben?«

Anastasia Soare spørger i en tydeligt jokende tone, men Kim Kardashian giver alligevel svar på tiltale.

Stjernen forklarer, at hun tror, det er hendes nye diæt, der er årsagen til den ekstrasmalle talje.

»Jeg tror ærlig talt, det hjælper, at jeg er veganer nu,« siger Kim Kardashian i videoen, der ifølge en Instagram-fanside blev postet i hendes Instagram story for nylig.

Kim Kardashian selv har fortalt, at den famøse Met Galla-kjole var ekstremt ubehagelig at have på, og at hun end ikke kunne gå på toilettet iført kjolen.

Kjolevalget er også blevet kritiseret fra flere kanter.

Vis dette opslag på Instagram KKW yesterday (7.11.19) ⠀ ⠀ ⠀ #KimKardashianWest #Kim #Kardashian #West #KimKardashian • Follow @photosofkimk for more. Et opslag delt af PHOTOS OF KIM KARDASHIAN WEST (@photosofkimk) den 12. Jul, 2019 kl. 5.09 PDT

Senest har den norske læge Kari Eidjar i et interview til norske Dagbladet kritiseret Kim Kardashian.

»Som kvinde og rollemodel burde hun skamme sig dybt og inderligt. Vi har ikke brug for forbilleder som hende,« sagde lægen for nylig til avisen.

Hun fortalte samtidig, at bruger man et lignende korset som det, Kardashian har på, gentagende gange, så risikerer man at skade blodforsyningen.

Derudover kan et sådant korset også skære kernemuskulaturen, fortæller lægen.