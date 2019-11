Mange mennesker følger med, når verdensstjernen Kim Kardashian-West ændrer sit udseende.

Derfor har det også vakt opsigt, at hun nu skriver på sin Instagram-profil, at hun har taget ni kilo på i løbet af et år til halvandet.

Stjernen, der er mor til fire, har bestemt sig for, at det skal være slut med vægtforøgelsen, og hun har derfor sat sig et nyt mål.

Hun har delt en video på det sociale medie, hvor man ser hende og hendes personlige træner i fitnesscenteret, og der er de med én ting i kikkerten.

Nu skal der ændres på tallet på vægten, afslører kendis Kim Kardashian West. Foto: STRINGER Vis mere Nu skal der ændres på tallet på vægten, afslører kendis Kim Kardashian West. Foto: STRINGER

Kim Kardashian-West understreger nemlig, at der er sat en helt særlig skæringsdato for, hvornår hun skal have tabt den uønskede vægt:

'For at have det godt, så havde jeg lyst til at ramme en god målvægt, og det betyder at træne med alt, hvad det indebærer,' skriver hun og uddyber:

'Det er mine spisevaner, jeg træner, men det er mine spisevaner (siger hun om sine udfordringer, red.). Men Melissa (hendes træner, red.) og jeg har et stort mål for, når jeg fylder 40,' lyder det fra den 39-årige kendis.

Kim Kardashian-West blev i maj mor til sit fjerde barn. Det er dog ikke fødselsvægten, som hun prøver at slippe af med.

Her ses Kim Kardashian-West i juni 2018, hvor hun havde sin idealvægt, fortæller hun.. ANGELA WEISS / AFP Foto: ANGELA WEISS Vis mere Her ses Kim Kardashian-West i juni 2018, hvor hun havde sin idealvægt, fortæller hun.. ANGELA WEISS / AFP Foto: ANGELA WEISS

Hendes yngste barn, sønnen Psalm, kom til verden i maj via en surrogatmor. Kim Kardashian-West og hendes mand, Kanye West, har brugt en surrogatmor til deres to yngste børn, da Kim Kardashian-West havde alvorlige problemer under sine graviditeter med de to første børn.

Parret har i dag datteren North, som er den ældste, sønnen Saint, og datteren Chicago, som er båret og født af en surrogatmor, og senest har de fået lille Psalm.

Men selvom der sikket er meget at se til, så afslørede Kim Kardashian-West på sociale medier, at hun både var ude og træne lørdag aften og igen søndag morgen.

Det gjorde hun sammen med Melissa Alcantara, hendes private træner.