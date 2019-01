Kim Kardashian er kommet i modvind, efter hun onsdag morgen ellers bare ville være sød overfor Susanne Biers nye film.

Den 38-årige reality-stjerne skrev kort på sin Twitter-profil, at hun havde set Susanne Biers nye Netflix-film Bird Box. Hun kunne lide den og spurgte herefter, hvem der ellers havde set den. Så gik Twitter-brugerne ellers i selvsving:

For eksempel skriver den kendte amerikanske model Christine Teigen sarkastisk:

»Kimberly, alle i hele verden.«

Og sådan fortsatte det i samme spor:

Kim for the last week.... pic.twitter.com/DSXnSE8cZc — Rhonda Lynn (@frogsgirl2016) January 2, 2019

Everyone, Kim. We don't have anything to do cause we broke. — jessica nicole (@deepwithfuture) January 2, 2019

Watching your sex tape. I really like it. Who has seen it ? — tyler spencer (@tyler_rask) January 2, 2019

Only all of the internet.... — Sasha (@Sasha_Kate) January 2, 2019

Everyone pic.twitter.com/f7iPXJlK14 — T☀️ (@tonywillsurvive) January 2, 2019

For flere tweets i samme kategori - se kommentarerne til Kim Kardashian-tweetet her:

Watching BirdBox. I really like it. Who has seen it? — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 2, 2019

Det var åbenbart ikke alle, der hørte efter, da dronning Margrethe i sin nytårstale erklærede, at vi skulle til at være sødere ved hinanden på internettet.

Kim Kardashian har endnu ikke reageret på de mange tusind kommentarer til sit tweet.

Susanne Biers Netflix-film, er henover julen ifølge Netflix blevet et kæmpe hit. Ifølge streamingtjenesten skulle den være blevet set af 45 millioner brugere.

Da Netflix generelt ikke vil afsløre deres streamingtal - eller afsløre om de 45 millioner afspilninger er personer, der ligesom Kim Kardashian har set hele filmen, eller de blot har set et par minutter - skal tallene i første omgang tages med et gran salt.