I realityserien 'Keeping up with the Kardashians' sætter Kim Kardashian nu for første gang ord på skilsmissen fra Kanye West.

I det nye afsnit er tiden spolet tilbage til november 2020, hvor det celebre ægteskab var ved at krakelere – forud for at det 40-årige realitymogul i februar 2021 søgte om skilsmisse fra den 43-årige rapper.

Her ser man Kim Kardashian græde ud til sine søstre over sine uoverensstemmelser med Kanye West.

»Jeg kan helt ærligt ikke klare det her mere. Jeg kan ikke,« siger hun med tårer i øjnene.

Hun ser ikke nogen vej udenom, at parret efter knap syv års ægteskab skal hver deres vej. Kanye bor allerede på sin 86 millioner dyre ranch i Wyoming, mens hun har parrets fire børn i det 368 millioner dyre palæ hjemme i Los Angeles.

»Jeg synes, han fortjener nogen, der kan støtte ham i hvert et skridt og følge ham alle vejene og flytte til Wyoming, det kan jeg ikke. Han skal have en kone, der støtter ham i hvert et skridt og rejser med ham og gør alt – det kan jeg ikke,« forklarer hun, mens tårerne løber.

Parret har angiveligt været i parterapi gennem store dele af sidste år, men deres ægteskabelige problemer har aldrig været et emne i den snart afsluttede realityserie.

Men i det nye afsnit lukker Kim Kardashian altså seerne ind og indrømmer, at parrets problemer og den påtrængende skilsmisse er skamfuld for hende.

Det var først i 2020, at rygterne om de ægteskabelige problemer mellem Kim Kardashian og Kanye West kom frem. Det var året, hvor Kanye West meddelte sit ganske overraskende præsidentkandidatur, og Kim Kardashian måtte indrømme, at hendes mand var bipolar - og angiveligt var det den korte, men kontroversielle kampagne for embedet, der blev dråben, der fik bægeret til at flyde over for Kim Kardashian.

»Jeg føler mig som en fucking fiasko. Det er ligesom mit tredje fucking ægteskab, jeg føler mig som en fucking taber. Men jeg kan ikke engang tænke på det, jeg vil være glad,« slår realitymogulen fast.

Kanye West har ikke været gift før, han fandt sammen med Kim Kardashian. Men Kim Kardashian nåede at have to andre opsigtsvækkende ægteskaber og medfølgende skilsmisser forinden.

Som 19-årig blev hun gift med musikproduceren Damon Thomas, som søgte om skilsmisse fra rigmandsdatteren tre år efter.

Kim Kardashian har siden ikke beskrevet eksmanden i positive vendinger og afslørede blandt andet, at de blev gift, fordi de var påvirket af ecstasy.

Den amerikanske realityserie 'Keeping up with the Kardashians' er aktuel med sin tyvende og officielt sidste sæson. I Danmark kan serien om de velhavende søstre ses på streamingtjenesten hayu.

Inden skilsmissen var fuldendt fandt Kim Kardashian i øvrigt sammen med sangeren Ray J, med hvem hun lavede den famøse sexvideo, der fik hende frem i rampelyset.

I 2011 blev hun gift – for rullende kameraer – med basketballspilleren Kris Humphries. Det tog dog kun 72 dage, før hun søgte om at få annulleret det tv-transmitterede bryllup og blive skilt igen. Brylluppet blev fra flere kanter beskyldt for at være et mediestunt, hvilket Kim Kardashian selv afviste.

Et halvt år efter begyndte hun at date rapperen Kanye West, og i 2014 blev det celebre par gift i Fort di Belvedere i Italien.

I februar 2021 søgte Kim Kardashian så om skilsmisse, og parret har nu delt forældremyndighed over deres fire børn, toårige Psalm, treårige Chicago, femårige Saint og syvårige North.